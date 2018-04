Papież będzie przepraszał ofiary molestowania w Chile

Papież Franciszek w Watykanie prowadzi w tych dniach prywatne rozmowy z trzema ofiarami molestowania seksualnego przez chilijskiego duchownego. – Papieżowi chodzi przede wszystkim o to, by wysłuchać ofiary, poprosić je o przebaczenie i zachować poufność tych rozmów – wyjaśnił rzecznik Watykanu Greg Burke.

Papież Franciszek przed kilkoma tygodniami przyznał się do „ciężkich błędów” w aferze dotyczącej molestowania seksualnego w chilijskim Kościele katolickim.

Bp Juan Barros miał rzekomo kryć sprawcę molestowań

Podczas wizyty w Chile Ojciec Święty publicznie brał w obronę biskupa, który rzekomo miał kryć duchownego skazanego za molestowanie seksualne. Potem Papież Franciszek wycofał się z tego poparcia. Trzech Chilijczyków zapowiedziało na środę (2.05.2018) konferencję prasową nt. rozmów z Ojcem Świętym. Jak zaznaczył rzecznik Kurii Rzymskiej, papież nie będzie komentował tych rozmów.

Jose Andrés Murillo w piątek (27.04.2018) jako pierwszy z trójki ofiar spotkał się z pochodzącym z Argentyny papieżem. Dwa dalsze spotkania odbyć mają się w sobotę i niedzielę. Na poniedziałek przewidziane jest wspólne spotkanie z trzema ofiarami.

Jedna z ofiar molestowania James Hamilton rozmawiał w lutym br. z wysłannikiem Watykanu

Przełom po nowym śledztwie

W liście wystosowanym na początku kwietnia przez Watykan do 32 chilijskich biskupów papież wyraził „wstyd” i „ból” z powodu cierpień ofiar molestowania.

Nadużyć seksualnych dopuścił się były wykładowca seminarium duchownego Fernando Karadimas, który był kryty przez chilijskiego biskupa Juana Barrosa. Watykański wymiar sprawiedliwości skazał Karadimasa w roku 2010 za seksualne wykorzystywanie nieletnich w latach 80. i 90.

Grupy wiernych protestują przeciwko biskupowi Osorno

W piśmie do chilijskiego episkopatu papież nie wymienia bp Barrosa z nazwiska. Pomimo znanych publicznie zarzutów w roku 2015 papież wyświęcił Barrosa na biskupa diecezji Osorno. Podczas wizyty w Chile publicznie wziął go w obronę. Nadzwyczajny śledczy w lutym br. prowadził rozmowy z ofiarami molestowania. Grupy kościelne w diecezji Barrosa domagają się od papieża, by pozbawił biskupa tego urzędu ze względu na jego relacje z Karadimasem.

afpd