Ochroniarz bin Ladena będzie wydalony z Niemiec

Sami A., od 2005 roku mieszkający w Bochum, został aresztowany w poniedziałek (25.06.2018) rano. Poinformowała o tym jako pierwsza gazeta "Bild", a potwierdził rzecznik miasta Bochum. Już wcześniej Sami A. był zobowiązany do regularnego meldowania się na policji. Do aresztowania doszło w momencie, gdy dopełniając swego obowiązku, zgłosił się na posterunek.

42-letni mężczyzna ma żonę i dzieci. W kwietniu 2017 roku Sąd Administracyjny w Muenster uznał, że w razie powrotu do Tunezji mężczyźnie „z najwyższym prawdopodobieństwem będą grozić tortury, nieludzkie i poniżające traktowanie”. Stanowiło to przeszkodę w odesłaniu go do Tunezji.

W kwietniu 2018 roku Sami A.,wieloletni członek przybocznej gwardii Osamy bin Ladena, został przez ministerstwo spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej – Westfalii uznany jednak za osobę stanowiącą zagrożenie z powodu swojej terrorystycznej przeszłości. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców postanowił znieść tę przeszkodę i były terrorysta ma zostać odesłany do swojego kraju.

dpa/sier