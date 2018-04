Nowe pomysły niemieckiego MSW ws. uchodźców

Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer chce, by napływający do Niemiec uchodźcy byli lokowani w specjalnych ośrodkach detencyjnych. – Chcę, by rozpoczęły one pracę w sierpniu lub we wrześniu – powiedział Seehofer na kongresie klubu poselskiego chadecji. W ośrodkach tych ustalano by najpierw tożsamość i wiek uchodźców. Pracujący w nich urzędnicy i sędziowie wydawaliby tam decyzje o przyznaniu lub odrzuceniu podania o azyl. W tym ostatnim przypadku miałaby nastąpić szybka deportacja. – Decyzje miałyby zapadać w dość szybkim tempie – przekonywał polityk bawarskiej CSU. Seehofer przyznał jednak, że jego ministerstwo nadal pracuje nad koncepcją takich ośrodków. – Nic jeszcze nie jest przesądzone – powiedział. Wyjaśnił jedynie, że w pojedynczym ośrodku mieszkać ma 1000 do 1500 osób.

DPA, Reuter, AFP / Bartosz Dudek