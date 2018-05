Nowe dyrektywy papieskie dla zakonnic ws. Twittera i Facebooka

Siostry zakonów kontemplacyjnych powinny używać Facebooka i Twittera „z powagą i zachowaniem dyskrecji” oraz wyłącznie jako źródła dużej ilości informacji, a nie innych treści - wynika z dyrektyw, które Watykan opublikował w „Vatican News”. W myśl najnowszych zaleceń głowy Kościoła katolickiego nowoczesne środki komunikacji mogą być wykorzystywane w zakonach kontemplacyjnych do pozyskania informacji, dalszego kształcenia się oraz do pracy. Muszą one jednak służyć życiu zakonnemu, a nie mogą być „powodem marnotrawienia czasu”.

Życie w odosobnieniu i modlitwie

Zalecenia te pochodzą z opublikowanego przez Watykan kilka dni temu dokumentu „Cor Ornas” (Modlące serce). Dokument objaśnia, jak zakonnice zakonów kontemplacyjnych mają przestrzegać reguł zapisanych w wydanej w 2016 r. przez papieża Franciszka konstytucji apostolskiej o żeńskim życiu kontemplacyjnym (Vultum dei quaerere). Obejmują one 12 dziedzin życia zakonnego, od modlitwy do pracy włącznie.

Podczas prezentacji papieskich dyrektyw abp Jose Rodriguez Carballo powiedział „Vatican News”, że w zakonach kontemplacyjnych na całym świecie przebywa ok. 38 tys. zakonnic. Oznacza to, że prowadzą one w klasztorach życie w odosobnieniu, oddając się modlitwie.

81-letni Papież Franciszek sam aktywnie korzysta z Twittera. Jego tweety w wersji angielskojęzycznej czyta 18 mln ludzi, a w wersji niemieckiej 640 tys..

dpa / jar