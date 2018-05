Nowa koordynatorka współpracy z Niemcami: mniej mówić, więcej robić

Stanowisko koordynatora pozostawało nieobsadzone po polskiej stronie przez pół roku. Nazbierało się pracy?

Renata Szczęch: Nie było obsadzone z tego powodu, że po zmianie premiera rozważano, czy zadania koordynatora podzielimy pomiędzy ministerstwo spraw zagranicznych i resort spraw wewnętrznych i administracji. Analizy prowadzone pomiędzy nowym szefem MSZ i nowym szefem MSWiA trochę trwały. Jednak ze względu na bliską współpracę przygraniczną, bo zadań z tego zakresu jest najwięcej, pan premier zdecydował, że zostanie to w gestii MSWiA. Stąd ten termin.

Jakie są najpilniejsze sprawy, które trzeba załatwić po usunięciu tej blokady?

Podjęliśmy już pewne zobowiązania w sprawie polsko-niemieckiego szczytu kolejowego, który odbędzie się 11 czerwca w Poczdamie. Spotkaliśmy się z PKP, żeby wypracować propozycje decyzji, które będą mogły zostać tam podjęte. Nie chcę mówić o szczegółach, bo to sprawa ministerstwa infrastruktury, ale z naszej strony też na nią wpływaliśmy. Koordynowaliśmy też politykę kancelarii prezydenta w – muszę to tak szeroko określić – obszarze Odry. Poza tym staramy się wypracować porozumienie polsko-niemieckie w zakresie pomocy medycznej. Chodzi o to, żeby było wiadomo, która karetka powinna udzielić pomocy, jeśli ktoś na przykład przewróci się na moście granicznym. Poza tym pracujemy nad nowym wspólnym centrum operacyjnym, w którym z niemieckiej strony działać będzie policja, a z naszej policja oraz straż graniczna, administracja skarbowa i inne agencje unijne, na przykład Frontex.

Polska i niemiecka policja współpracują na pogranicznu

Polsko-niemieckie stosunki polityczne uchodzą za napięte. Czy przekłada się to na stosunki lokalne, przygraniczne?

Zupełnie tego nie dostrzegam. Wręcz odwrotnie. Z perspektywy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji nasza współpraca układa się lepiej niż było to wcześniej. Zacieśniamy współpracę ze stroną niemiecką. Budujemy nowe bazy danych, na których pracujemy, wcześniej tego nie było. W ramach wspólnych procedur wykonujemy wiele czynności poprawiających stan bezpieczeństwa.

W ubiegłym roku wiele negatywnych komentarzy wywołało niezaproszenie niemieckiej straży pożarnej do wspólnego zabezpieczania festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, co w latach wcześniejszych było tradycją. Czy w tym roku niemieccy strażacy dostaną zaproszenie?

Powiem szczerze, że nieco mnie to pytanie zaskoczyło, muszę to sprawdzić. Ja nie widzę przeciwwskazań, o ile będzie taka potrzeba, bo zabezpieczenie ze strony naszych służb jest naprawdę dobre…

...mówiono, że to był cios w symboliczną, transgraniczną współpracę. Wiadomo, że polska straż poradzi sobie sama.

Z tego co widziałam, to założenia organizacyjne dla Przystanku Woodstock są oparte na tym, co było w minionych latach, nie ma zmian. Ale nie znam jeszcze szczegółów.

Kiedy przegląda się pani życiorys, nie widać poważniejszych zawodowych powiązań z Niemcami. Czy interesuje się pani tym krajem? Cieszy się pani, że objęła to stanowisko?

Bardzo. A mój zawodowy życiorys skomponowany jest trochę wyrywkowo. Zajmowałam się polityką współpracy, a Niemcy są mi szczególnie bliskie z powodów rodzinnych.

A jak wyobraża sobie pani pełnienie funkcji koordynatora? Jaki kształt chciałaby pani nadać tej współpracy polsko-niemieckiej?

Zamiast sobie wyobrażać, ja już działam. Wyznaczam kolejne daty. Mój odpowiednik po stronie niemieckiej premier Dietmar Woidke jest bardzo chętny do współpracy. Myślę, że wielkim sukcesem będzie to, że niebawem zwołamy polsko-niemiecki okrągły stół, którego nie było od 2015 roku. Za tydzień będziemy mieli wizytacje w miejscu, w którym powstanie wspólne polsko-niemieckie centrum operacyjne. Minimum dźwięku, maksimum sensu. Tak postaram się pracować.

Rozmawiał Wojciech Szymański

Renata Szczęch w kwietniu 2018 roku objęła funkcję Koordynatora do spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej. Od grudnia 2015 roku Szczęch pełniła funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej, a od września 2016 roku podsekretarza stanu w MSZ. 24 października powołano ją na podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. W swoim dorobku ma też pracę na stanowisku konsula w Nowym Jorku.