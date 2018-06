Niemieckie służby bezpieczeństwa ostrzegają: terroryści testują różne scenariusze

Po aresztowaniu w Kolonii Tunezyjczyka Siefa Allaha H., prokurator generalny Niemiec Peter Frank ostrzega przed zamachami z użyciem bojowych środków biologicznych. – Musimy pożegnać się z wyobrażeniem, że ataki terrorystyczne następują zawsze według tego samego wzorca – powiedział Frank w dzienniku telewizyjnym ARD „Tagesthemen”. Służby bezpieczeństwa już od dłuższego czasu obserwują, że ataki mogą być dokonywane na różne sposoby. – Terroryści są pod tym względem bardzo kreatywni i starają się asymetrycznie testować wszystkie możliwe scenariusze – wyjaśnił prokurator generalny.

Specjaliści przeszukują mieszkanie Siefa Allaha H. w Kolonii

Jednym z nich jest użycie biologicznych środków bojowych. – Musimy się na to nastawić i myślę, że służby bezpieczeństwa już to zrobiły – dodał Frank.

ISIS już eksperymentowało z rycyną

Federalny Urząd Kryminalny (BKA) aresztował w ubiegłym tygodniu w Kolonii Tunezyjczyka Siefa Allaha H. podejrzanego o produkcję wysoce toksycznej rycyny na potrzeby biologicznego ładunku wybuchowego. Prokuratora federalna wszczęła także śledztwo ze względu na podejrzenie przygotowywania „aktu przemocy godzącego w bezpieczeństwo państwa”. Z nowych ustaleń prokuratury wynika, że aresztowany miał również kontakt ze środowiskiem islamskich ekstremistów.

Skonfiskowano 3150 nasion rącznika pospolitego, 84,3 mg rycyny, substancje piroteczniczne i 250 metalowych kulek

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) w Karlsruhe jest zaalarmowany. Bojówki tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) eksperymentowały już z rycyną. W specjalnej instrukcji ISIS oferuje szczegółowe wskazówki do produkcji rycyny i zachęca do użycia tej nadzwyczaj niebezpiecznej substancji. Już jej małe dawki mogą spowodować śmierć.

Ładunek wybuchowy z 250 metalowymi kulkami?

U 29-letniego Siefa Allaha H. skonfiskowano 3150 nasion rącznika pospolitego i 84,3 miligramów rycyny. Nie ma jednak dowodów wskazujących na konkretny, zaplanowany zamach – poinformował Urząd w Karlsruhe. Wydaje się jednak oczywiste, że Tunezyjczyk planował przygotowanie ładunku wybuchowego. – Toczy się dochodzenie, jak daleko posunął się on w realizacji swojego zamiaru – stwierdził Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. W mieszkaniu Siefa Allaha H. śledczy znaleźli również mieszankę proszku aluminiowego i substancji pirotechnicznych, a także druty, zmywacze do paznokci i 250 metalowych kulek.

Prokuratura federalna nie uważa, by Tunezyjczyk należał do organizacji terrorystycznej. W 2017 r. dwukrotnie próbował on jednak dostać się na tereny kontrolowane przez dżihadystów ISIS. – Był on głęboko zakorzeniony w spektrum islamskim i utrzymywał kontakt z osobami z tego środowiska – powiedział rozgłośni SWR prokurator generalny Peter Frank.

(afp, dpa, rtr, tagesthemen.de / stas)