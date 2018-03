Niemieckie dzienniki o polityce Zachodu wobec Rosji | Prasa | DW | 19.03.2018

"Neue Osnabrücker Zeitung" komentuje: „Putin rządzi w Rosji silną ręką. Za to jest kochany i z tego powodu budzi strach. Natomiast wręcz uwielbiany jest za to, że potrafi stawić czoła Europie i Stanom Zjednoczonym. W polityce wewnętrznej czekają go wielkie wyzwania. Warunki życia przede wszystkim ludzi na wsi poprawią się tylko wówczas, jeśli gospodarka będzie sprawnie działać. Jak długo jednak wielu Rosjan będzie trwać w biedzie, tak długo polityka zagraniczna będzie pełnić rolę piorunochronu. I właśnie dlatego Berlin i Bruksela powinny budować z Kremlem realistyczny dialog. Rosja powinna być czymś więcej niż odwiecznym wrogiem, w interesie obu stron”.

"Nordwest-Zeitung" pisze, że Berlin i UE powinny przyjąć do wiadomości fakt, że zdaniem większości Rosjan Putin jest tym, który najlepiej kieruje mocarstwem. „Zachowując jak najbardziej usprawiedliwiony krytycyzm, Berlin i Bruksela powinny przemyśleć swoją politykę wobec Rosji. Po pierwsze, stabilną Europę można stworzyć jedynie z, a nie przeciw Rosji. Nacjonalistyczna nostalgia i polityczna izolacja Rosji są niebezpieczne, jednak odpowiedzi Zachodu – również. Sankcje niczego nie załatwiają, a jedynie pogłębiają przepaść. Warto natomiast rozmawiać z Rosją o bezpieczeństwie i gospodarce. I to najlepiej teraz, dopóki rządzi Putin, bo nie wiadomo, kto przyjdzie po nim” - czytamy.

"Der Tagesspiegel" proponuje zaostrzenie kursu wobec Kremla: „Kremlowskie elity zabezpieczyły sobie na Zachodzie miliardowe majątki. Można sobie wyobrazić wprowadzenie sankcji finansowych wobec kluczowych postaci reżimu, jak również regulacje prawne, które umożliwią identyfikację rzeczywistych właścicieli nieruchomości i firm funkcjonujących jedynie jako skrzynki pocztowe. To byłoby ważne przesłanie do ludzi w Rosji: sankcje nie są skierowane przeciw krajowi, lecz przeciw skorumpowanym elitom u władzy”.

"Kölner Stadt-Anzeiger" stwierdza, że nawet opozycja przyznaje, iż większość Rosjan popiera Putina i to także w tych okresach, gdy nie zabiega on o względy wyborców. „Putin stworzył system represji i propagandy, który marginalizuje i robi przestępców z wszystkich, którzy go krytykują, na przykład z Aleksjeja Nawalnego. Jego kontrkandydaci próbowali go krytykować, ale koniec końców nawet to zagrało na korzyść Putina” - czytamy w dzienniku.

opr. Monika Sieradzka