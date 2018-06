Niemiecki Trybunał Konstytucyjny potwierdza zakaz strajku dla urzędników

Urzędnicy państwowi walcząc o wyższe uposażenia czy lepsze warunki pracy zasadniczo nie mają prawa strajku - orzekł niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Jak uzasadnił przewodniczący TK Andreas Vosskuhle, „prawo strajku dla urzędników wywołałoby reakcję łańcuchową, jeśli chodzi o status urzędnika oraz prowadziłoby do naruszenia fundamentalnych zasad bycia urzędnikiem państwowym”. Poddałoby to w wątpliwość także inną zasadę, jak chociażby obowiązek lojalności wobec państwa jako pracodawcy. Jednocześnie, gdyby urzędnicy mogli sobie wywalczyć wszystko strajkując, straciłoby sens regulowanie ich uposażeń przy pomocy przepisów.

Bez „wybierania rodzynek z ciasta”

Urzędnicy, będąc w szczególnym stosunku lojalnościowym wobec państwa, powinni w każdym momencie również w przypadkach kryzysowych być do dyspozycji. W zamian za to mogą oni korzystać ze szczególnych przywilejów. Status urzędniczy przyznawany jest im na całe życie, posiadają oni prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, a państwo na zakończenie kariery zawodowej zapewnia im emeryturę. Mogą też liczyć na pomoc wtedy, kiedy zapadną na jakąś chorobę. Przyznanie im prawa do strajku zrównałoby ich z innymi pracownikami. W opinii sędziów TK zaskarżenie przez czwórkę nauczycieli braku prawa do strajku poddało te zasady w wątpliwość. Status urzędnika państwowego nie dopuszcza możliwości „wybierania rodzynek z ciasta” - skonstatował sędzia Peter Huber.

Orzeczenia TK oczekiwano z dużym napięciem, gdyż przypisywano mu podstawowe znaczenie dla wszystkich niemieckich urzędników. Prawo strajku dla nauczycieli ze statusem urzędnika państwowego niosłoby za sobą daleko idące konsekwencje. W Niemczech jest dzisiaj około 800 tys. nauczycieli, z tego trzy czwarte to właśnie urzędnicy.

Prawo dla każdego

Czwórka nauczycieli skarżąc przed TK argumentowała, że w myśl praw człowieka każdemu przysługuje prawo do strajku. I aby zapewnić zdolność państwa do działania, ich zdaniem, zakaz nie powinien obowiązywać wszystkich urzędników, lecz wyłącznie tych ze specjalnymi uprawnieniami, jak policję czy żołnierzy.

Tymczasem sędziowie TK uzasadniali, że ze względu na ogromne znaczenie systemu oświaty dla państwa, nauczycieli nie można wyjąć spod tego zakazu. Poza tym niemiecki system prawny pozostaje w zgodzie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W myśl tego urzędników nie obowiązuje całkowity zakazdziałalności związkowej, ale prawa do strajku.

Związek Nauczycieli zadowolony

Orzeczenie TK usatysfakcjonowało Niemiecki Związek Nauczycieli. „W innym wypadku urzędnik w szkolnictwie okazałby się przeżytkiem. A tego nie chcemy – powiedział prezes związku Heinz-Peter Meidnger dziennikom zrzeszonym w sieci redakcji RND. Meidinger zaapelował jednocześnie do krajów związkowych, by przyznały nauczycielom ze statusem urzędnika większe prawa do współdecydowania podczas negocjacji dot. warunków pracy oraz uposażeń. „Nie chcemy prawa do strajku, ale większego prawa do konsultacji" – wyjaśnił.

Również rząd Niemiec przyjął z zadowoleniem orzeczenie TK. Jak powiedział sekretarz rządu w mnisterstwie spraw wewnętrznych Stephan Mayer, wyrok potwierdził dotychczasowe stanowisko władz Niemiec w tej sprawie.

dpa / jar