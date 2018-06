Niemiecka prasa: Ostatni pojedynek Merkel i Seehofera?

Opiniotwórcza „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze: „CSU nie chce dać kanclerz nawet czternastu dni na znalezienie w kwestii migrantów ‘europejskiego rozwiązania', o które Merkel od tak dawna zabiega. To «ostatnia rozgrywka o wiarygodność», jak powiedział premier Bawarii Marcus Soeder, który obawia się o zwycięstwo swojej partii w wyborach do Landtagu. Nie tylko strach CSU przed utratą absolutnej większości powoduje, że Soeder i Seehofer w nietypowym dla nich zwartym szyku występują przeciwko Merkel. Wrażliwe anteny CSU sygnalizują jej, że po skandalu w BAMF i morderstwie dokonanym na Susannie F. wielu Niemców także poza Bawarią nie daje się pocieszyć rozwiązaniami, które może i byłyby lepsze, ale w obliczu buntu wielu krajów UE nigdy nie nadejdą”.

Dziennik „Die Welt” z Berlina stwierdza: „Seehofer obstaje przy zachowaniu regulacji dublińskich oraz niemieckiego prawa azylowego. Natomiast Merkel obstaje przy tym, że gwałtowana niemiecka akcja jeszcze bardziej zdestabilizuje Europę. Moja stabilność przeciwko twojej – można wszystkie te argumenty położyć na szali. Dlaczego CSU i część posłów CDU chce nagle teraz zamknięcia granic, teraz i natychmiast, niezwłocznie, jak w 1989, tylko na odwrót? Wreszcie działać, wreszcie działać, mówi Seehofer. Taka CSU, która z powodu AfD traci nerwy, szkodzi swojej własnej marce, a to w walce wyborczej do Landtagu nie przynosi żadnych korzyści. Niektórzy z CDU cieszą się z ataku Seehofera na Merkel. Jakie następstwa może to mieć dał do zrozumienia Schäuble. Kto w kłótni straci Urząd Kanclerski, ten przez długi czas nie będzie miał doń powrotu”.

„Süddeutsche Zeitung" z Monachium komentuje: „Ostatecznie nie chodzi tak bardzo o odsyłanie imigrantów bezpośrednio z granicy, lecz o jakiś tam wielki konflikt uchodźczy, by odgrodzić się od kanclerz i podłączyć do antymigracyjnych nastrojów. Odsyłanie imigrantów już na niemieckiej granicy, jak propaguje CSU, jest szkodliwe dla Bawarii, gdyż wymaga radykalnego zamknięcia granic i ostrych kontroli granicznych (…). Imigrantów można równie dobrze sprawdzić także wewnątrz kraju i ewentualnie wylegitymować oraz ich odesłać. Ale to byłoby pozbawione plakatywności, o którą tak zabiega dzisiaj CSU. Jak zareaguje Merkel? Musi się na coś odważyć. Ludzie, którzy obawiają się każdego ryzyka ponoszą największe ryzyko”.

„Regionalny dziennik „Rhein-Zeitung” z Koblencji jest zdania: „Gra toczy się o wszystko. Można było uniknąć tego kryzysu rządu, trzeba było go uniknąć. I wcale nie byłoby to takie trudne: gdyby CSU miało mniej piany na ustach, a kanclerz postępowała z mniejszym uporem, wtedy w kwestii odsyłania imigrantów z niemieckiej granicy byłby możliwy kompromis. Koniec rządu byłyby końcem dwóch długich politycznych karier. Od Angeli Merkel i Horsta Seehofera zależy czy ich pojedynek powinien być ostatni”.