Niemiecka prasa o zwolnieniu Puigdemonta: salomonowa decyzja

"Süddeutsche Zeitung” z Monachium pisze, co oznacza orzeczenie sądu regionalnego w Schlezwiku ws. międzynarodowego nakazu aresztowania byłego premiera Katalonii: „Oskarżenie prześladowanego Puigdemonta o rebelię «nie podlegałoby karze w Republice Federalnej Niemiec» - twierdzą sędziowie sądu rejonowego Schlezwiku. To bardzo mocne zdanie. Chociaż nie jest to kategoryczna krytyka rządów prawa w Hiszpanii, jest to jednak jasne stwierdzenie. To zdanie dobitnie pokazuje, że europejskie praktyki nie skazują niemieckich sędziów na to, aby rezygnowali z własnych wątpliwości”.

„Lübecker Nachrichten" pozytywnie o orzeczeniu niemieckich sędziów:

„Opierając nakaz aresztowania tylko na podejrzeniu o sprzeniewierzenie środków finansowych, a nie na zarzucie buntu, sąd regionalny ogranicza pole działania Madrytu w sprawie Puigdemonta. W tej pozornej drobnostce jest coś sensacyjnego. Ponieważ zgodnie z prawem europejskim Puigdemont może być ścigany tylko w kontekście tego mniej poważnego zarzutu. Teoretycznie możliwe skazanie Puigdemonta na dziesiątki lat więzienia jest niemożliwe dzięki zwykłej formalnej decyzji kilku mądrych niemieckich sędziów w spokojnym Schlezwiku. Nawiasem mówiąc, ta salomonowa decyzja z Niemiec może również pomóc w stłumieniu emocji w Hiszpanii”.

Opr. Barbara Cöllen