Niemiecka prasa o MŚ w Rosji: lepszy dialog niż izolacja

„Mitteldeutsche Zeitung" z Halle pisze, że „zwłaszcza wschodni Niemcy po dziesięcioleciach zalecanej przyjaźni z Rosją subtelniej wyczuwają, kiedy jest odwrotnie. Najnowsze sondaże, także pod wpływem wydarzeń związanych z USA, wskazują na zadzwiające wyniki: 94 proc. Niemców uważa, że dobre relacje z Rosją są ważne, 83 proc. nie obawia się wschodniej potęgi. Tylko 13 proc. jest przekonanych, że Putin zagraża pokojowi na świecie. W przypadku Donalda Trumpa uważa tak 79 proc. pytanych”.

„Stuttgarter Zeitung" nawiązuje do pytania, czy politycy powinni kibicować na rosyjskich stadionach? „Jako przedstawiciel niemieckiego rządu można z przekonaniem odrzucić aneksję Krymu, ograniczoną wolność mediów czy podszyte homofobią ustawodawstwo i mimo to pojawić się na trybunie stadionu. To nie jest sprzeczne dopóty, dopóki takiemu autokracie jak Władimir Putin nie usiądzie się – mówiąc dosadnie – na kolanach. Utrzymać dystans, ale kontynuować dialog – to właściwa taktyka polityków, także na trybunach”.

„Neue Osnabruecker Zeitung" przypomina slogan FIFA „For the Good of the Game” ("Dla dobra gry”), który przeżył erę skandali z Seppem Blatterem i który często powtarza obecny przewodniczący FIFA – Gianni Infantino. „Slogan ten był i jest częścią folklorystycznej fasady światowego koncernu, którego kapitałem są prawa do najbardziej popularnej gry na świecie. I to jest bezlitośnie wykorzystywane. W Rosji, gdzie rozpoczną się dzisiaj XXI Mistrzostwa Świata, państwo zainwestowało 10 mld w ten projekt. Wielu chciało zakwestionować to szaleństwo, ale nikt nie mógł tego zrobić. Wygrana przypadnie Władimirowi Putinowi z szansą na autopromocję i inscenizację. Przypomina się zimowa olimpiada w Soczi”.

Z kolei dziennik „Mannheimer Morgen" stwierdza, że „mimo wszystko to dobrze”, że ten mundial rozgrywa się w Rosji. Po pierwsze dobrze „dla samych Rosjan, którym już wcześniej można było wyczytać z twarzy dumę, że goście z całego świata odwiedzą ich kraj. Ale także dla społecznej atmosfery w imperium Putina. Nawet jeśli nadzieja, że sportowe wydarzenie doprowadzi do łagodnego otwarcia autorytarnego kraju, jeszcze nigdy tak naprawdę nie potwierdziła się (p. olimpiada w Pekinie), dialog jest zawsze lepszy niż izolacja. A opozycji od Moskwy po Władywostok na pewno pomoże bardziej, gdy niezależni dziennikarze w przyszłych tygodniach rzucą światło na stosunki w Rosji, niż gdyby reporterzy w imię bojkotu pozostali w domu”.