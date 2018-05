Niemiecka prasa: Konsekwentna polityka deportacyjna jest koniecznością

„Neue Osnabrücker Zeitung" jest zdania, że w przypadku deportacji rząd Merkel poniósł fiasko: „Mimo zapowiedzianej ofensywy, w 2017 r. odnotowano mniej deportacji niż w poprzednich latach. Często musi być tolerowany pobyt osób, które powinny opuścić Niemcy, bo nie kooperują ich ojczyzny. Dlaczego Niemcy mają je nagradzać za tę blokadę pomocą rozwojową? Dlatego planowane przez Seehofera (szef MSW – DW) cetra detencyjne są dobrym punktem wyjścia. Są konieczne, by wnioski azylowe były rozpatrywane szybko i sprawiedliwie, a osoby, które go nie uzyskają, nie mogły po prostu zejść do podziemia. Niezmiennie co miesiąc przybywa do Niemiec 11 tys. nowych osób ubiegających się o azyl – dlatego konsekwentna polityka jest koniecznością”.

„Volksstimme" (Magdeburg) komentując dyskusję o centrach detencyjnych nawiązuje do wypadków z Ellwangen: „To prawda, kiedy mowa o planowanych centrach detencyjnych dla uchodźców, nieuchronnie kojarzą się one z ogrodzeniem i internowaniem. Wszyscy, którzy się tym oburzają, nie oferują jednak żadnych praktycznych rozwiązań, które by uwzględniały po pierwsze interesy migrantów, po drugie legalność takich centrów i ich zgodność z niemieckim prawem. W chwili, gdy przepaść między tymi dwoma biegunami staje się za duża, pojawia się Ellwangen. Centra detencyjne z pewnością nie są ośrodkami, w których ludzie powinni długo przebywać. Nie jest to zresztą ich celem. W wyobrażeniu ministra spraw wewnętrznych Seehofera chodzi raczej o stworzenie lepszych struktur i przyspieszenie procedur azylowych. Stosownie z jego planami każdy imigrant już po krótkim czasie wiedziałby, jakie ma szanse na azyl. W przypadku przewidywalnego odrzucenia wniosku odpadłyby wymagające wiele zachodu i wysiłku, często bezsensowne próby integracji. Niemieckie społeczeństwo mogłoby się skoncentrować na tych uchodźcach, którzy mają szanse na uzyskanie azylu i opłaca się oferowanie im kursów językowych, pracy i mieszkań”.

„Mitteldeutsche Zeitung" (Halle) kwituje dyskusję azylową zwięzłym komentarzem:

„Centra detencyjne Seehofera nie przyniosą rozwiązania. W rozmiarach, w jakich są planowane, raczej jeszcze spotęgują wyraźnie widoczną w Ellwangen mieszankę strachu i frustracji. Centra detencyjne będą podobne do więzień. Wielu uchodźców będzie opanowanych jedną, jedyną myślą: uciekać stąd!”.

