Niemiecka komisja ds. węgla: trzeba pogodzić ochronę klimatu i miejsca pracy

Niemcy muszą zrezygnować z eksploatacji węgla do celów energetycznych, jeżeli chcą dotrzymać swoich celów klimatycznych. Czas goni – zapowiadana dekarbonizacja Niemiec jednak nie następuje. Kiedy na początku roku chadecy i socjaldemokraci negocjonowali na temat przyszłej polityki energetycznej wielkiej koalicji, musieli uwzględnić interesy dwóch, wydawałoby się przeciwstawnych obozów – ekologów, naciskających na ochronę klimatu, i górników w tradycyjnych regionach węglowych walczących o zachowanie miejsc pracy. Rządząca koalicja chce pogodzić jedno i drugie, a tym ambitnym zadaniem ma się zająć komisja o nazwie: „Wzrost gospodarczy, zmiany strukturalne i zatrudnienie”, nieformalnie zwana też komisją ds. węgla lub po prostu komisją węglową.

W środę (6.06.2018) komisja rozpoczęła pracę. Jak stwierdził minister gospodarki i energii Peter Altmaier, Niemcy muszą dotrzymać swoich celów klimatycznych. Oznacza to konieczność redukcji emisji z elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Ale jednocześnie trzeba dać alternatywę ludziom zatrudnionym w przemyśle węglowym. „Przyniesiemy pracę do ludzi” – obiecał Altmaier.

Zmiany strukturalne

W ostatnich latach i tak już liczba miejsc pracy związanych z węglem jest stopniowo redukowana, ale ciągle jeszcze zależy od niego egzystencja tysięcy ludzi. Według szacunków Federalnego Związku Przemysłu Węgla Brunatnego (DEBRIV) w 2017 r. w niemieckich zagłębiach węglowych – głównie w Zagłębiu Nadreńskim i na Łużycach zatrudnionych było blisko 21 tys. osób. DEBRIV wychodzi jednak z założenia, że łącznie z całym przemysłem towarzyszącym węgiel brunatny daje pracę 70 tys. osób. Co się z nimi stanie po rezygnacji z węgla? Perspektywy ma im stworzyć komisja węglowa. Jej zadaniem jest też zastanowienie się nad zaopatrzeniem w energię wobec planów stopniowego redukowania mocy elektrowni węglowych, znalezienie odpowiedzi na pytania, czy trzeba będzie zadośćuczynić koncernom energetycznym, co się stanie z dawnymi odkrywkami itd. Komisję czeka ogrom pracy.

Tworzy ją 31-osobowe gremium złożone z przedstawicieli organizacji ochrony środowiska, związków zawodowych, nauki, gospodarki i polityki. Aż czterech przewodniczących ma wprawdzie prawo głosu, ale nie decydowania. Są to byli premierzy Brandenburgii Matthias Platzeck (SPD) i Saksonii Stanislaw Tillich (CDU), dysponujący znakomitą siecią kontaktów i pochodzący z Nadrenii Północnej-Westfalii szef zarządu Deutsche Bahn Ronald Pofalla oraz reprezentująca organizacje ochrony środowiska, była wicedyrektorka think tanku „Agora Energiewende” Barbara Praetorius.

Termin: szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach

Czasu komisja nie ma dużo. Do końca października ma przedstawić propozycje zmian strukturalnych w niemieckich zagłębiach węgla brunatnego. Do szczytu klimatycznego rozpoczynającego się 3 grudnia w Katowicach ma natomiast przedłożyć plan rezygnacji z energetyki węglowej, a do końca roku sprawozdanie końcowe łącznie z terminem ostatecznej rezygnacji z węgla brunatnego w energetyce.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Bez litości Koncern energetyczny RWE Power rozpoczął burzenie tzw. katedry z Immerath w Nadrenii Północnej-Westfalii. Neoromańska bazylika, podobnie jak cała wieś, musiały ustąpić miejsca kopalni węgla brunatnego.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Już historyczne zdjęcie Immerath leży w okolicy największej dziury Europy – kopalni odkrywkowej Garzweiler na zachód od Kolonii. Koncern energetyczny RWE nadal stawia na energię z węgla brunatnego. Dlatego nadal muszą mu ustępować całe wsie, tak jak Immerath.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Zniknie także cmentarz W Immerath żyło swego czasu ponad 1200 osób. Większość opuściła już wieś, ich domy zostały zrównane z ziemią, zostały już tylko trzy rodziny. Zniknie także cmentarz, dlatego także szczątki zmarłych musiały zostać „przesiedlone”.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Symboliczny protest Przeciwko wyburzeniu zabytkowej katedry protestowali mieszkańcy i aktywiści ochrony środowiska. Bezskutecznie. Trzy dni przed ostatecznym wyburzeniem budowli spotkali się przedstawiciele największych niemieckich Kościołów, by polityczno-ekumeniczną demonstracją zaprotestować przeciwko dalszemu rujnowaniu małych ojczyzn i przyrody. Na wyburzenie czekają jeszcze dalsze wsie.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Jaki sens? Naukowcy i ekolodzy są zdania, że szybka rezygnacja z węgla brunatnego jest nieunikniona, jeżeli Niemcy chcą dotrzymać wyznaczonych sobie celów klimatycznych. Jak argumentują, w zakresie produkcji energii elektrycznej panuje obecnie nadmiar zdolności produkcyjnych i Niemcy spokojnie mogliby całkowicie zrezygnować z węgla.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Ostatni obrońcy Tuż przed zburzeniem bazyliki aktywiści Greenpeace jeszcze ją zajęli domagając się pozostawienia jej przynajmniej do czasu, aż powstanie nowy rząd i podejmie decyzję o dalszych losach kopalni węgla brunatnego w Niemczech. Koncern RWE nie ma ochoty czekać – z pomocą policji usunął aktywistów i rozpoczął burzenie.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Centrum wiejskiego życia Neoromańska katedra Świętego Lamberta powstała w 1891 r. i przez 122 lata była dla mieszkańców centrum ich życia. Były w niej chrzczone dzieci, świętowane rodzinne uroczystości, wesela i pogrzeby. Podczas ostatniej mszy św. w 2013 r. niejeden wierny uronił łzę.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Smutek, rozpacz i wzburzenie Ksiądz Günter Salentin stoi między pustymi grobami. „Nasze serca przepełnia dzisiaj smutek i melancholia, może też gniew i wzburzenie” – mówił na swoim ostatnim kazaniu – „Wobec dominacji polityki, interesów gospodarczych i maksymalizacji zysków wszelki opór był od początku skazany na niepowodzenie”.

Neoromańska katedra przegrała z węglem brunatnym Politycy milczą Na całym świecie coraz więcej ludzi domaga się odejścia od węgla. Ale los Immerath jest już przypieczętowany, choć być może wcale nie było to potrzebne. Niewykluczone, że tamtejsze złoża węgla brunatnego wcale nie będą już eksploatowane – zależnie od tego, jaki kurs przyjmie nowy rząd w Berlinie: czy nadal będzie preferował energetykę na bazie węgla czy zdecyduje się na dekarbonizację.



Komisja węglowa ma też przygotować propozycje zmian strukturalnych w dotkniętych zmianami regionach, czyli głównie na Łużycach i w Nadrenii. Krytycy uważają, że ten harmonogram nie jest realistyczny. Zieloni krytykują natomiast decyzję niezaproszenia do gremium przedstawicieli opozycji.

DPA, ARD / stas