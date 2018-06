Niemiecka broń w regionach konfliktów

Z opublikowanego w środę (20.06.) rządowego raportu dotyczącego handlu bronią wynika, że w 2017 roku udzielono zezwoleń na eksport broni o wartości 6,24 miliardów euro. To o 600 milionów euro mniej niż rok wcześniej.

Eksport w regiony konfliktów

Jednak pomimo ogólnego spadku ilości sprzedawanej broni i uzbrojenia, w 2017 roku udzielono więcej zezwoleń na eksport do krajów spoza Unii Europejskiej i NATO. Tu sprzedaż wzrosła z 581 mln euro w 2016 do poziomu 1,05 mld euro w 2017 roku.

W tej dziedzinie odnotowano wzrost o 100 milionów euro, do kwoty 3,795 miliardów euro. Wynika to z dużych pojedynczych kontraktów jak sprzedaż statków do Algierii czy okrętów podwodnych do Egiptu.

W pierwszej dziesiątce importerów niemieckiego uzbrojenia znajduje się Arabia Saudyjska, kraj krytykowany z powodu łamania praw człowieka i udziału w konfliktach zbrojnych. Arabia Saudyjska od 2015 roku uczestniczy w wojnie w Jemenie, stojąc na czele krajów zdominowanych przez sunnitów, walczących z szyicką partyzantką.

Wartośćeksportu krótkiej broni, często używanej w wojnach domowych, wyniosła w 2017 roku 15,1 mln euro czyli ponad milion euro mniej niż rok wcześniej (16,4 mln).

Broń zmusza ludzi do ucieczki

Eksportowanie broni w regiony objęte konfliktami skrytykowały Amnesty International i organizacja pomagająca dzieciom Terre des Hommes. Ich przedstawiciele uznali politykę Berlina za „nieodpowiedzialną”, zaś szef Terre des Hommes Alfred Recknagel podkreślił, że wiele krajów, do których Niemcy sprzedają broń, „ma katastrofalny bilans praw człowieka”.

Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD) bp Heinrich Bedford-Strohm skrytykował eksport broni do krajów rozwijających się, podkreślając, że „broń nie buduje pokoju ani szans na przyszłość, lecz zmusza ludzi do ucieczki”.

Najwięcej małej broni w Europie

Z najnowszych danych zespołu ekspertów „Small Arms Survey” w Genewie wynika zaś, że mieszkańcy Niemiec to rekordziści, jeśli chodzi o posiadanie prywatnej broni w swoich domach. Broń posiada co piąty z nich. W sumie w Niemczech jest 16 milionów sztuk broni, to drugi po Rosji (17,6 mln) wynik w Europie.

