Niemieccy Zieloni za dalszym śledztwem w sprawie zastrzelonego polskiego żubra

O sprawie napisał w czwartek wydawany w Berlinie dziennik „Berliner Zeitung”. „Chodzi o zwierzę podlegające ścisłej ochronie, którego nie wolno było zabić” – cytuje gazeta rzecznika klubu parlamentarnego Zielonych w parlamencie Brandenburgii. Zieloni zapowiedzieli odwołanie się od decyzji prokuratury. Wcześniej środki prawne przeciwko umorzeniu śledztwa zapowiedziała organizacja ochrony przyrody WWF.

Prokuratura: odstrzał uzasadniony

Prokuratura we Frankfurcie nad Odrą oświadczyła, że podjęta przez władze lokalne decyzja o odstrzeleniu żubra była uzasadniona. Żubr pojawił się nieoczekiwanie we wrześniu ubiegłego roku, po przepłynięciu Odry, w okolicach niemieckiego, przygranicznego miasta Lubusz. Przechadzające się ulicami zwierzę wywołało niepokój lokalnych władz o bezpieczeństwo mieszkańców. Decyzję o zastrzeleniu ważącego 900 kg zwierzęcia podjął szef miejscowego urzędu do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego. Władze obawiały się, że biegający po ulicach żubr może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

"Nie mieliśmy niestety innej możliwości" – mówiła wówczas rzeczniczka urzędu w Lubuszu. Władze twierdziły, że poszukiwania weterynarza, który mógłby uśpić żubra nie powiodły się. Nie udało się także złapać zwierzęcia.

Polskie protesty

„Berliner Zeitung” przypomina, że śmierć żubra wywołała falę oburzenia po stronie polskiej. Krytyczne wpisy pojawiły się w mediach społecznościowych. Głos w sprawie żubra zabierali też polscy politycy. Ministerstwo środowiska Brandenburgii opublikowało specjalny poradnik na wypadek natknięcia się na zabłąkanego żubra na niemiecko-polskim pograniczu. Jego sedno – „zachować spokój i poinformować kompetentne urzędy, w tym polskie”. Żubr jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.