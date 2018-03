Niemieccy sędziowie: KE nie powinna odpuścić Polsce | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 21.03.2018

Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów (Deutscher Richterbund) zaapelowało do krajów członkowskich Unii Europejskiej o poparcie wdrożonego przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce. Chodzi o pierwszy etap postępowania z artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej, w którym mowa jest o „stwierdzeniu wyraźnego zagrożenia dla praworządności” w Polsce. 20 grudnia 2017 roku Komisja Europejska przekazała Radzie Unii Europejskiej wniosek w tej sprawie. Aby wniosek został zaakceptowany, muszą go poprzeć co najmniej 22 kraje Unii.

"Ingerencja na ogromną skalę"

W oświadczeniu przekazanym w środę mediom Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów oceniło, że w Polsce dochodzi do ingerencji w niezależność sądownictwa, a skala i głębia tych działań jest „przerażająca”. Stowarzyszenie wymieniło przy tym zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, wymianę prezesów sądów powszechnych czy zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Fundamenty europejskiego systemu

Stowarzyszenie dodało, że niezależność wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich składa się na istotę Unii Europejskiej. „Bez niezależnej judykatywy niemożliwa jest wzajemna akceptacja rozstrzygnięć prawnych” - czytamy. Niemiecki sędziowie napisali, że w obecnym sporze o reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości na szali waży się nie tylko przyszłość rządów prawa w Polsce, ale też dalsza współpraca prawna z Polską w ramach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie przypomina niedawną sprawę sądu w Irlandii, który nie wydał aresztanta do Polski, bo boi się, że reformy ostatnich dwóch lat naruszyły tam praworządność, co może utrudnić uczciwy proces. Wątpliwości ma wyjaśnić Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. „Postępowanie polskiego rządu przeciwko własnemu wymiarowi sprawiedliwości zagraża obopólnemu zaufaniu, które jest podstawą wzajemnego uznawania rozstrzygnięć sądowych, na którym bazuje europejski system prawny – czytamy.

Narzędzia już są

Stowarzyszenie wezwało rząd Niemiec do poparcia działań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Oceniło, że KE przekonująco i szczegółowo wyłożyła, jaka powinna być reakcja Unii Europejskiej na „ingerencję polskiej egzekutywy i legislatywy w niezależność sędziowską”. Stowarzyszenie oceniło ponadto, że istnieją już narzędzia – takie jak instytucja Komisji Weneckiej - pozwalające sprawdzić, czy dany kraj dopuszcza się ataków na niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.

Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów zrzeszające ok. 16 tysięcy sędziów i prokuratorów jest największym tego typu stowarzyszeniem w Niemczech.

Wojciech Szymański/Berlin