Niemcy: Zaskakujące statystyki ws. przestępczości

Według cytowanych przez "Welt am Sonntag" statystyk, w 2017 r. dokonano w Niemczech 5,7 mln przestępstw - to prawie 610 tys. mniej niż rok wcześniej. Takiego spadku przestępczości nie zanotowano w Niemczech od 25 lat.

Mniej kradzieży i włamań

Prawie jedna trzecia wszystkich przestępstw to kradzieże. W sumie w 2017 r. zanotowano 2 mln tego typu deliktów – to spadek o 11,8 procent.

Było także znacznie mniej włamań – o 23 proc. do 116 tys. Pomimo postępu w wykrywalności włamań 80 proc. tego typu przestępstw pozostało niewyjaśnionych.

Największy liczby spadek włamań zanotowano w Nadrenii-Palatynacie, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, najmniej w Berlinie.

O 2,4 proc. do 190 tys. spadła liczba przestępstw za stosowaniem przemocy.

Więcej zabójstw i rozbojów

Inny trend zanotowano natomiast w przypadku zabójstw. Tutaj ich liczba wzrosła o 3,2 proc. do 785. Silnie wzrosła też liczba przestępstw związanych z handlem narkotykami – O 9,2 proc. do 330 tysięcy.

Wykrywalność przestępstw wzrosła łącznie do 57 procent. Liczba podejrzanych spadła do 2 mln, z tego 736 tys. stanowili cudzoziemcy. To także spadek o 23 proc. w porównaniu z 2016 rokiem.



DPA / Bartosz Dudek