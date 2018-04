Niemcy: Wielka obława przeciwko handlarzom ludźmi

Ponad półtora tysiąca funkcjonariuszy niemieckiej policji federalnej weszło nad ranem do agencji towarzyskich, mieszkań i klubów w prawie całych Niemczech. Jak poinformował rzecznik Bundespolizei, tymczasowo zatrzymano ponad 100 osób. Wobec siedmiu z nich wystawiono wcześniej nakaz aresztowania. Była to największa tego typu akcja w historii policji federalnej.

Akcja policjantów w Siegen

Ofiary głównie z Tajlandii

Operację przeprowadzono o świcie w dwunastu landach. W sumie przeszukano ponad 60 obiektów. W Siegen w Nadrenii Północnej-Westfalii do akcji zaangażowano elitarną jednostkę antyterrorystyczną GSG9. Zatrzymano tam bowiem głównych podejrzanych – 59-letnią kobietę pochodzącą z Tajlandii oraz jej 62-letniego niemieckiego partnera. Para jest podejrzana o utworzenie, razem ze wspólnikami z całych Niemiec, grupy przestępczej, która przemycała do Niemiec tajlandzkie kobiety oraz transseksualistów w celu zmuszania do prostytucji. W skład grupy wchodziło łącznie siedemnaście osób o tajlandzkiej i niemieckiej narodowości.

Pisaliśmy też: 46 milionów ludzi żyje jako niewolnicy. Też w Europie

Z ustaleń policji wynika, że grupa przerzuciła do Niemiec kilkaset kobiet i transseksualistów pobierając od nich wysokie opłaty za pomoc w przyjeździe do Europy. Następnie domagała się „odpracowania” długu w należących do członków gangu agencjach towarzyskich. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Horst Seehofer, powiedział, że to „bezprecedensowe uderzenie w sieć przestępczą działająca na terenie całych Niemiec. – Setki kobiet i mężczyzn przez lata wystawionych było na pogardzający drugim człowiekiem chciwy proceder przemytników – dodał Seehofer.

DPA,AFP / Wojciech Szymański