Niemcy. Uchodźcy stanowią 8,5% wszystkich podejrzanych

W ubiegłym roku w Niemczech prawie 2 miliony osób zostało uznanych za podejrzanych popełnienia przestępstwa. Wśród nich blisko 170 tys., czyli 8,5 procent, stanowili uchodźcy, azylanci i tak zwani migranci tolerowani. Dane te pochodzą z najnowszego raportu kryminalnego niemieckiej policji. Do dokumentu, który ma zostać opublikowany 8 maja, dotarł dziennik „Die Welt”.

Z raportu wynika, że badana grupa częściej ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości niż odpowiadałoby to jej liczebności. Z danych Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców wynika bowiem, że stanowią oni około 2 procent społeczeństwa Niemiec.

Na kieszkonkowców wciąż trzeba uważać

Pierwszy taki raport

„Die Welt” zwraca uwagę, że udział podejrzanych z tej grupy jest szczególnie wysoki w niektórych kategoriach przestępstw. Na przykład wśród podejrzanych o kradzieże kieszonkowe, niemal co trzeci to uchodźca, azylant albo migrant tolerowany. Wśród podejrzanych o włamania co dziesiąty. Wśród podejrzanych o gwałt i przestępstwa seksualne stanowią 15,9 procent, uszkodzenia ciała 15,2 procent – podaje „Die Welt”. Gazeta zaznacza, że raport nie uwzględnia przestępstw przeciwko prawu azylowemu, takich jak nielegalne przekroczenie granicy.

Po raz pierwszy niemiecka policja stworzyła raport, który obejmuje grupy osób nazywanych ogólnie uchodźcami. Dane dotyczą bowiem zarówno osób ze statusem uchodźcy, jak i ubiegających się o azyl, tak zwane osoby tolerowane i przebywające w kraju nielegalnie.

Z policyjnych statystyk wynika też, że liczba wszystkich przestępstw popełnionych w Niemczech, niezależnie przez kogo, spadała w ubiegłym roku. W porównaniu z rokiem 2016 było ich o dziesięć procent mniej.

Wojciech Szymański/Die Welt/Zeit Online