Niemcy: test na HIV wkrótce w aptekach

Już jesienią w niemieckich aptekach można będzie kupić testy na obecność wirusa HIV – to plany ministerstwa zdrowia. „Domowy test na wykrycie wirusa HIV to krok milowy w walce z AIDS” – powiedział niemiecki minister zdrowia Jens Spahn (CDU) w wywiadzie dla dzienników grupy medialnej Funke. „Dotrze też do tych, którzy zazwyczaj nie poddaliby się testom” – dodał. Eksperci i stowarzyszenia pochwalają plany ministerstwa zdrowia. Według szacunków resortu ok. 13 tys. osób w Niemczech nie wie, że są nosicielami wirusa. Im wcześniej zaś poznają diagnozę, tym lepsze szanse na terapię. „Z kolei ci, którzy są niepewni, mogą szybko dowiedzieć się, czy zarazili się wirusem” – argumentował minister Spahn.

Do tej pory jedynie lekarze, przychodnie, szpitale, placówki krwiodawstwa i poradnie mogły wykonywać w Niemczech szybkie testy na wykrycie wirusa HIV. Aby test mogły kupić prywatne osoby, musi zostać zmienione rozporządzenie o dystrybucji produktów medycznych. Zmiany mają wejść w życie do jesieni tego roku.

Przełamują bariery psychiczne

Według informacji organizacji Deutsche AIDS-Hilfe testy te gwarantują wiarygodne wyniki dopiero po upływie 12 tygodni od ostatniego ryzyka zakażenia, np. ostatniego stosunku bez użycia prezerwatywy. Poza tym wynik może być pozytywny, nawet jeśli nie doszło do infekcji. Dlatego w przypadku pozytywnego wyniku należy koniecznie zgłosić się do lekarza – radzi organizacja.

Do tej pory testy na AIDS przeprowadzają w Niemczech jedynie placówki medyczne

Szybkie domowe testy mają przede wszystkim tę zaletę, że przełamują bariery psychiczne, a po 12 tygodniach są niemal tak dokładne, jak testy laboratoryjne – uważa monachijski wirolog Josef Eberle.

Niektórzy wpadną w panikę

Przeciwko sprzedaży domowych testów na HIV przemawia fakt, że testująca się osoba pozostawiona jest z wynikiem sama sobie. – Jeżeli test przeprowadzony jest w gabinecie lekarskim, lekarz od razu wyjaśni wynik i powie o kolejnych krokach – mówi Eberle.

Testy zawierają jednak ulotkę z obszernymi informacjami. – Można każdemu zaufać, że je przeczyta – uważa wirolog. I choć możliwe, że niektórzy wpadną w panikę, jest przekonany, że dzięki domowym testom dotrze się do tych osób, które mają opory, by wykonać test u lekarza.

Powszechnie dostępne

Sylvia Urban z zarządu Deutsche AIDS-Hilfe uważa planowane wprowadzenie testów do ogólnej sprzedaży za ważny postęp. – Więcej osób dowie się możliwie wcześnie o zakażeniu i będzie mogło poddać się terapii. – mówi. Zmniejszy to liczbę zachorowań na AIDS i ryzyko zakażenia innych.

Zadowolone są także stowarzyszenia homoseksualistów, które motywują do przeprowadzania regularnych testów.

Według danych Instytutu im. Roberta Kocha co roku w Niemczech wirusem HIV zaraża się ok. 3 tys. osób. Łącznie w Niemczech ok. 88 tys. osób nosi w sobie wirusa. Austria już w czerwcu tego roku wprowadziła testy do aptek. Są dostępne dla każdego także we Francji i Wielkiej Brytanii.

(epd/kad)