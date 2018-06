Niemcy: Rośnie liczba zagranicznych pielęgniarek i opiekunek

Jak wynika z odpowiedzi niemieckiego rządu na interpelację klubu poselskiego AfD, którą opublikował dziennik „Passauer Neue Presse”, w 2017 r. zatrudnionych było w szpitalach i placówkach opiekuńczych 128 tys. pielęgniarek, pielęgniarzy oraz opiekunek i opiekunów z zagranicy, którzy zostali objęci niemieckim systemem świadczeń społecznych. Oprócz tego zatrudniono 6 tys. osób pracujących w wymiarze minimalnym. W porównaniu z rokiem 2013 liczba zagranicznych pracowników w branży opiekuńczej i pielęgniarskiej wzrosła dwukrotnie (74 tys. osób objętych świadczeniami społecznymi i 5300 zatrudnionych w wymiarze minimalnym).

Większość pochodzi z UE

Połowę personelu pielęgniarskiego (66 tys.) stanowią w Niemczech mieszkańcy innych krajów UE. W tym 18 tys. pochodzi z krajów bałkańskich, a niecałe 7 tys. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 3,5 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy to osoby, którym w Niemczech udzielono azylu.

Stefan Brandner, doradca prawny partii AfD, skrytykował w tym kontekście utrudnienia z jakimi w Niemczech boryka się zagraniczny personel opiekuńczy. „Jeśli zagraniczni pielęgniarze chcą przyjechać do Niemiec, to nie powinno się im stwarzać niepotrzebnych barier, lecz wspierać ich zaangażowanie – powiedział polityk AfD „Passauer Neue Presse. Jego zdaniem niedobrze jest, że biurokratyczne utrudnienia, np. przy udzielaniu wiz ograniczają możliwości zatrudniania zagranicznych fachowców przez niemieckie firmy.

Zatrudnić rodzimych fachowców

Brandner ostrzegł jednocześnie przed całkowitym uzależnieniem niemieckiego systemu opieki od pracowników zagranicznych. Może to doprowadzić, jego zdaniem, do niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej w krajach ich pochodzenia i stać się przyczyną nowej fali migracji. Dlatego uważa on, że stwarzając lepsze warunki pracy oraz zapewniając wyższe wynagrodzenie trzeba spróbować nakłonić do pracy w szpitalach i ośrodkach opiekuńczych rodzimych pracowników.

(dpa, kna / jar)