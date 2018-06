Niemcy: protest przeciwko „antyeuropejskiemu nacjonalizmowi”

W drugą rocznicę referendum w Wielkiej Brytanii ws. dalszego członkostwa w Unii Europejskiej, w Londynie wyszły na ulice dziesiątki tysięcy przeciwników brexitu. Podobne demonstracje odbywają się w innych europejskich miastach.

„Zielona Europa zamiast brunatnych Niemiec”

– Wzywamy do stworzenia Europy demokracji, zrównoważnego rozwoju i solidarności – powiedział Sören Brandes, organizator protestu „March for a new Europe” w Berlinie. Demonstracja, do której wezwał sojusz blisko 45 inicjatyw, organizacji i związków zawodowych, kieruje się przeciwko „antyeuropejskiemu nacjonalizmowi”. Inicjatorzy protestu nie chcą zostawić Europy antyeuropejskim partiom i organizacjom. Zagrożona jest jedność kontynentu.

Pochód demonstrantów przeszedł przez śródmieście Berlina do ambasady Wielkiej Brytanii. Napisy na transparentach głoszą hasła takie jak: „Zielona Europa zamiast brunatnych Niemiec”, „Nasza Europa – demokratyczna, społeczna, bezgraniczna” czy „Weg mit der Nation, rein in die Union" (w wolnym tłumaczeniu „Precz z narodem, razem z Unią”). Demonstracja przebiega pokojowo – powiedział rzecznik stołecznej policji.

Przeciwnicy brexitu chcą organizować demonstracje w Londynie przez całe lato

Podobne demonstracje odbywają się w sobotę w innych niemieckich miastach, m.in. w Kolonii i Monachium, a w Europie także np. w Lizbonie i Kopenhadze.

rbb, dpa / stas