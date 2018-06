Niemcy: próba sił w koalicji. CSU grozi Merkel

Polityka wobec uchodźców znowu doprowadziła do poważnych zgrzytów w łonie rządzącej Niemcami koalicji. Chadecka partia CSU coraz mocniej naciska na kanclerz Angelę Merkel w sprawie zmiany przepisów azylowych. CSU chce, aby odsyłanie imigrantów było możliwe już na niemieckiej granicy. Chodzi o osoby, które złożyły wcześniej wniosek o azyl w innych europejskich krajach. Angela Merkel odrzuca jednak takie pomysły i stawia na ogólnoeuropejskie rozwiązanie problemu uchodźców. Merkel liczy na porozumienie na planowanym na koniec czerwca unijnym szczycie. Niemiecka kanclerz przekonuje, że w tej sprawie nie można w pojedynkę podejmować działań obciążających inne kraje.

CSU nie zamierza czekać

Współtworząca koalicję z Merkel bawarska partia CSU nie chce jednak czekać. – Nie wierzę, że w ciągu dwóch tygodni uda się rozwiązać problem, którego nie udawało się rozwiązać przez ostatnie trzy lata – powiedział premier Bawarii Markus Soeder z CSU. Jak dodał, Niemcy muszą myśleć o swoich obywatelach, a nie o całej Europie, dlatego potrzebne jest natychmiastowe działanie. Jak podała agencja DPA, przewodniczący CSU Horst Seehofer, będący ministrem spraw wewnętrznych, zagroził nawet, że jeśli nie dojdzie do kompromisu, to użyje swoich ministerialnych uprawnień i sam podejmie decyzję o cofaniu uchodźców z granicy. W praktyce mogłoby to jednak oznaczać rozpad koalicji CDU/CSU i SPD.

Szef CSU Horst Seehofer wywiera coraz większą presję

Bawarska CSU od dawna krytykuje politykę migracyjną forsowaną przez Merkel, nie raz dochodziło już do konfliktów w tej sprawie. Tym razem presja ze strony CSU jest jednak bardzo silna, a kanclerz wydaje się być osłabiona. Jak informuje czwartkowe wydanie „Sueddeutsche Zeitung” na niedawnym posiedzeniu frakcji parlamentarnej CDU/CSU kanclerz była bardzo ostro krytykowana. Politycy CDU, na czele której stoi Merkel, określają ponoć sytuację jako „bardzo poważną”. Jeden z posłów CDU Axel Fischer wspomniał nawet w rozmowie z gazetą "Bild" o możlwości postawienia wniosku o wotum zaufania dla Merkel.

Austria chce budować oś

Z powodu nieporozumień między Merkel a ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem z CSU, ten ostatni nie pojawił się wczoraj na organizowanym co roku przez kanclerz „szczycie integracyjnym” w urzędzie kanclerskim. Zamiast tego spotkał się z przebywającym w Berlinie kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem, który od lat jest ostrym krytykiem polityki migracyjnej Merkel. Podczas wspólnej konferencji prasowej Kurz opowiedział się za

wspólną, bardziej restrykcyjną polityką migracyjną Austrii, Niemiec i Włoch. Szef niemieckiego MSW zapewnił Kurza o swoim „pełnym poparciu”.

W nocy ze środy na czwartek w urzędzie kanclerskim odbyła się kryzysowa narada między Merkel a Seehoferem. Temat ma być dyskutowany w łonie koalicji także dziś i jutro. Pozycji Merkel nie wzmocni zapewne najnowszy sondaż opublikowany przez gazetę "Ostthueringische Zeitung". Wynika z niego, że większość Niemców odrzuca politykę migracyjną kanclerz. 65 procent badanych opowiedziało się za zamkniętymi granicami dla migrantów.