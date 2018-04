Niemcy: Ostre kryteria przy łączeniu rodzin uchodźców

Jak informują gazety sieci redakcyjnej Deutschland, projekt pod tytułem „Nowe zmiany w ustawie o łączeniu rodzin” przewiduje, że do przyjazdu do Niemiec będą uprawnieni ​​tylko małżonkowie, rodzice małoletnich dzieci i nieletni niezamężni/nieżonaci uchodźcy: „Innych członków rodziny, w tym rodzeństwa, zmiany w przepisach nie obejmują".

Nowe przepisy nie obejmują też osób, z którymi uchodźcy objęci ochroną w Niemczech zawarli związek małżeński poza krajem pochodzenia. Z odmową wydania pozwolenia na łączenie rodzin muszą się liczyć osoby, takie jak „byli dżihadyści, potencjalni terroryści, kaznodzieje nienawiści i osoby kierujące zakazanymi organizacjami”.

Hartz IV może być również przeszkodą

Osoby korzystające z zasiłków socjalnych takich jak tzw. Hartz IV też mogą otrzymać odmowę sprowadzenia członków rodziny do Niemiec, jeśli osoby te po przyjeździe do Niemiec byłyby „zdane zgodnie z II lub XII kodeksem socjalnym na utrzymanie przez innych członków rodziny lub osoby żyjące w tym samym gospodarstwie domowym”.

Uchodźcom, którzy mają ograniczone czasowo prawo pobytu w Niemczech, nie wolno już od 2016 r. sprowadzać do Niemiec członków rodziny. O przedłużeniu zawieszenia (obowiązywało do połowy marca 2017 r.) zadecydował niemiecki parlament. Miało ono obowiązywać tylko do lipca b.r. Jednakże CDU, CSU i SPD wypracowały w tej sprawie kompromis o zmianie dotychczasowych przepisów.

Generalnie planuje się wydawanie rocznie do tysiąca zezwoleń na przyjazd do Niemiec w ramach łączenia rodzin. Natomiast imigracja do Niemiec w przyszłości ma być, zgodnie z wolą CDU, CSU i SPD ograniczona liczebnie do 180-220 tys. osób rocznie. Zostało to zapisane w umowie koalicyjnej nowego rządu Niemiec.

Barbara Cöllen /DW