Niemcy: Furgonetka wjechała w ludzi. Są ofiary śmiertelne

Dzisiaj krótko przed 15.30 na starówce w Muenster w zachodnich Niemczech furgonetka wjechała w grupę ludzi siedzących przed jednym z lokali. Jak podała policja, cztery osoby nie żyją (w tym kierowca furgonetki), 20 jest rannych, w tym sześć ciężko.

Policja nie wyklucza, że chodzi o zamach. Potwierdziła też, że kierowca furgonetki tuż po zajściu zastrzelił się. Nie ustalono jednak dotąd jego tożsamości. Według zeznań świadków z furgonetki miało wyskoczyć jeszcze dwóch mężczyzn. W samochodzie znaleziono ładunek wybuchowy, który nie został odpalony.

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" jako pierwszy podał, że kierowca był Niemcem i cierpiał na chorobę psychiczną. Takie informacje podaje też Niemiecka Agencja Prasowa (DPA). Policja w Muenster nie potwierdziła na razie tych doniesień.

Rynek w Muenster i całe śródmieście są zamknięte. Policja apeluje do turystów i mieszkańców, by unikali tych miejsc. Prosi także, by nie rozpowszechniali plotek. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano częściowo mieszkańców budynków z najbliższego sąsiedztwa.

