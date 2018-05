Niemcy chcą sprowadzić do kraju i „deradykalizować” dzieci dżihadystek

Matki służą w szeregach „Państwa Islamskiego” (IS), a ich dzieci przesycone są propagandą tej terrorystycznej organizacji. Z wewnętrznego raportu niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych, o którym donosi „Bild am Sonntag”, wynika, że niemiecki rząd nosi się z zamiarem sprowadzenia do RFN dzieci niemieckich dżihadystek i poddania ich „deradykalizacji”. Po powrocie do kraju dzieci miałyby znaleźć się pod opieką krewnych i społecznych placówek edukacyjnych. Jak się szacuje, na obszarach walk IS w Syrii i Iraku przebywa co najmniej 270 kobiet legitymujących się niemieckim paszportem. Prawie połowa ich dzieci urodziła się na obszarach objętych walkami.

"Pranie mózgu"

Już w grudniu ubiegłego roku szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Hans-Georg Maassen mówił o powrotach kobiet, młodocianych i dzieci z Syrii oraz Iraku. Dżihadyści chcą wysyłać na Zachód swoje rodziny, by chronić je przed niebezpieczeństwami czhającym na obszarach walk.

Jak zaznaczył Maassen, stawia to niemiecki wywiad w trudnej sytuacji. Są to bowiem dzieci, które w szkołach w strefach wpływów „Państwa Islamskiego” poddane zostały „praniu mózgu" i są w wysokim stopniu zradykalizowane. Jest to poważnym problemem, ponieważ te dzieci i młodociani mogą być niebezpieczni – zaznaczył szef niemieckich tajnych służb.

Ogólnie w szeregach IS walczyło lub jeszcze walczy ok. 980 niemieckich islamistów. 170 z nich poniosło śmierć. Mniej więcej jedna trzecia wróciła do RFN. W świetle prawa dzieci niemieckich dżihadystek są obywatelami RFN i objęte są niemiecką ochroną konsularną.

epd