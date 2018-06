Niemcy: 78.000 wniosków azylowych od początku roku. Kontrole zaczynają skutkować

W pierwszych pięciu miesiącach br. blisko 78 tys. osób złożyło w Niemczech podania o azyl. Wynika to z nowej statystyki federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych, na które powołuje się dziennik „Passauer Neue Presse”. W całym półroczu 2017 r. było to 90 tys. 389 wniosków.

Od stycznia do połowy czerwca odnotowano 18 tys. 349 osób ubiegających się o azyl, które były już zarejestrowane w bazie odcisków palców systemu Eurodac (Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców). Na mocy rozporządzenia unijnego Dublin III powinni właściwie przejść procedurę azylową w kraju, do którego najpierw wjechali. Gdyby zostali zatrzymani już na granicy przy próbie wjazdu do Niemiec, tak jak przewidują plany szefa MSW Horsta Seehofera (CSU), liczba migrantów przybyłych do Niemiec od początku roku zmniejszyłaby się o jedną piątą – pisze „Passauer Neue Presse”.

Kontrole na niemiecko-austriackiej granicy

W 2017 roku w blisko 65. tys. przypadków Niemcy złożyły do innych państw wnioski o przejęcie osób ubiegających się o azyl. 41 tys. z nich było zarejestrowanych w bazie danych Eurodac. W 7 tys. przypadków imigranci zostali odesłani do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę. Jednocześnie, zgodnie z zasadami porozumienia Dublińskiego Niemcy przyjęły z innych państw 9 tys. osób ubiegających się o azyl.

Liczba wniosków o azyl złożonych w Niemczech

Na zapytanie Katolickiej Agencji Prasowej (KNA) niemiecka policja federalna poinformowała, że od stycznia do kwietnia 2018 odnotowano 14 tys. 731 przypadków nielegalnego wjazdu do Niemiec. 3900 osób odesłano, co było możliwe tylko tam, gdzie przeprowadzane są kontrole graniczne. Obecnie mają one miejsce jedynie na niemiecko-austriackiej granicy oraz na lotniskach i w portach morskich.

Mniej migrantów w pociągach towarowych

Znacznie spadła od początku br. liczba migrantów przedostających się do Austrii i Niemiec pociągami towarowymi. Jak podała policja austriacka, w maju zatrzymała w pociągach towarowych tuż za granicą włoską dwóch migrantów. W styczniu było to jeszcze 65 osób, w lutym 52, w marcu i kwietniu pięć. W czerwcu nie wykryto w pociągach towarowych jeszcze nikogo.

Spadek ten tłumaczy się zaostrzeniem kontroli dokonywanych przez włoskich funkcjonariuszy przed odjazdem pociągów z Werony – wyjaśniły włoskie służby graniczne i migracyjne. Od początku czerwca austriaccy, niemieccy i włoscy policjanci do trzech razy w tygodniu kontrolują wspólnie pociągi towarowe jadące z Włoch do Niemiec.

DW / stas