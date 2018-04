Neonaziści w Bundeswerze. Najnowszy raport

Obecnie niemiecki kontrwywiad wojskowy (MAD) prowadzi dochodzenie w 431 przypadkach czynów o podłożu neonazistowskim. W ubiegłym roku takich czynów było 275.

W odpowiedzi na interpelację poselską klubu partii "Lewica" sprecyzowano, że chodzi o przypadki hajlowania, rysowania swastyk, słuchania neonazistowskiej muzyki oraz rasistowskich wypowiedzi.

Pisaliśmy także: Niemcy: Coraz bardziej brunatna Bundeswehra?

Rzeczniczka klubu poselskiego partii "Lewica" Ulla Jelpke wezwała niemiecki rząd do "osuszenia brunatnego bagna w wojsku". – Kto maluje swastyki powinien natychmiast wylecieć i nie wolno dopuścić, by kiedykolwiek dostał do ręki broń – powiedziała Jelpke. Jej zdaniem wzrost odnotowany w statystykach dowodzi zwiększonej wrażliwości na tego typu zachowania. – Jest coraz więcej żołnierzy, którzy nie są gotowi do tolerowania takich postaw swoich kolegów – stwierdziła. Dodała, że tacy żołnierze powinni być wspierani przez przełożonych.



