Morawiecki za „złotym środkiem” w polityce klimatycznej

W wystąpieniu we wtorek w Berlinie Morawiecki zastrzegł, że jego udział w IX Petersberskim Dialogu Klimatycznym wynika nie tylko z faktu, że Polska będzie pod koniec roku gospodarzem szczytu klimatycznego COP24. – Rzeczywistą przyczyną jest dążenie Polski do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale również właśnie społecznej i w tym również klimatycznej – powiedział polski premier.

Przedstawiciele ponad 30 krajów dyskutują od poniedziałku w stolicy Niemiec o realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża i przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego ONZ (COP24) w Katowicach. We wtorkowej sesji uczestniczyła także kanclerz RFN Angela Merkel.

Odpowiedzialność fundamentem

– Odpowiedzialność jest fundamentem naszej polityki klimatycznej, ponieważ dziedziczymy przecież planetę od naszych rodziców i musimy ją przekazać naszym dzieciom – oświadczył Morawiecki.

– Naszym celem jest złoty środek, aby troska o środowisko nie hamowała równocześnie naszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Musimy wypracować tutaj wspólny mianownik – mówił premier. Morawiecki podkreślił, że każdy kraj, pomimo wspólnego celu, „startuje z innego poziomu, z innym miksem energetycznym”.

Odpowiedzialność komunistów

Zwrócił uwagę, że Polska po drugiej wojnie światowej, będąc pod dominacją Związku Radzieckiego, nie mogła rozwijać energii atomowej, jak choćby Francja, która obecnie nie ma problemu z CO2, a „my mamy wielki problem”.

Premier tłumaczył, że reżim komunistyczny w Polsce przez ponad 50 lat dążył do „bardzo ekstensywnego” rozwijania przemysłu, nie troszcząc się zupełnie o środowisko. – Koszty tego ekologicznego braku wyobraźni są wyjątkowo wysokie – zauważył.

Polska liderem

W wystąpieniu w Berlinie Morawiecki przedstawił Polskę jako lidera w ochronie środowiska. -Stworzyliśmy pierwsze zielone obligacje na świecie – mówił. Jak podkreślał, Polska znacznie przekroczyła wyznaczony przez protokół z Kyoto poziom redukcji emisji. – W porównaniu do protokołu z Kyoto wysiłki Polski w ostatnich 15-20 latach per capita są najwyższe w Europie, pomimo braku energii atomowej – mówił premier. Przypomniał, że dokument z 1997 roku zobowiązał sygnatariuszy do redukcji emisji gazów cieplarnianych do okresu 2008-2012 co najmniej o 5 proc. Polska zrealizowała redukcję o prawie 30 proc.– tłumaczył Morawiecki.

Kanclerz Merkel w rozmowie z federalną minister środowiska Svenją Schulze (z l.) i premierem Polski Mateuszem Morawieckim (2 z p.) w Berline, 19.06.2018

Szef polskiego rządu apelował do uczestników konferencji, by w dyskusjach o ochronie klimatu zwracać uwagę nie tylko na emisję CO, ale i konsumpcję. Wielka Brytania nie produkuje cementu, co korzystnie wpływa na jej bilans klimatyczny, ale sprowadza go z Indii i Pakistanu – wyjaśnił.

Premier zwrócił uwagę na rolę Solidarności w demokratycznych przemianach w Europie oraz zjednoczeniu Niemiec i całego kontynentu. – Jestem głęboko przekonany, że cały świat może się zmobilizować, żeby sprostać globalnym wyzwaniom, jak zmiana klimatu – powiedział. Zastrzegł, że „nie będzie dobrobytu dla wszystkich bez odpowiedzialnej polityki klimatycznej”.

Katowice zielonym miastem

Mówiąc o Katowicach, które w grudniu będą gospodarzem szczytu, zwrócił uwagę, że stolica Górnego Śląska była dawniej kojarzona z przemysłem ciężkim. – Obecnie jest to miasto udanej transformacji nazywane zielonym miastem – zaznaczył.

Merkel powiedziała, że Katowice są symbolem transformacji regionu „naznaczonego” przemysłem ciężkim i górnictwem, wymagającego trudnych zmian strukturalnych. – Na przykładzie Katowic widać, jak konkretne są problemy ochrony środowiska – podkreśliła.

Szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że ocieplenie klimatu nie jest „kwestią wiary, lecz faktem”, a jego skutki zagrażają milionom osób na świecie.

Bilateralne spotkanie Morawiecki-Merkel

Przed wystąpieniami na konferencji doszło do dwustronnego spotkania Morawieckiego z Merkel. Premier powiedział dziennikarzom, że tematem rozmowy był między innymi kryzys migracyjny. Jak ujawnił, Merkel wyraziła się z uznaniem o przyjmowaniu przez Polskę „sporej” liczby uchodźców z Azji Centralnej i „zza wschodniej granicy”, gdyż nie wszyscy Ukraińcy przyjeżdżają do pracy. – Wyraźnie widać, że staramy się znaleźć konsensus – podkreślił.

Zdaniem Morawieckiego Polska i Niemcy mają obecnie do odegrania rolę w geopolityce – relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. – Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby napięcia między Ameryką a Europą zmniejszyły się – wyjaśnił premier. Oba kraje mogą być sojusznikami przy „zahamowaniu spirali wojny handlowej”.

Tematem rozmowy był też kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2. Zdaniem Morawieckiego, kanclerz Merkel pod wpływem Polski zmodyfikowała swoje stanowisko wobec tego projektu.

IX Dialog Petersberski był jednym z ostatnich spotkań przygotowawczych do szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. W stolicy Górnego Śląska w dniach 3-4 grudnia br. ma zostać przyjęty pakiet wdrażający Porozumienie paryskie. Porozumienie paryskie to umowa klimatyczna przyjęta 12 grudnia 2015 r. w stolicy Francji na konferencji z udziałem 195 krajów. Porozumienie przewiduje szereg działań mających powstrzymać globalne ocieplenie na poziomie znacznie poniżej 2°C. względem poziomu z czasów przedprzemysłowych.