Monsieur Europa. Nagroda im. Karola Wielkiego dla Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron zarzucił Niemcom surowy kurs oszczędnościowy i brak odwagi w reformowaniu Europy. Odbierając w Akwizgranie nagrodę im. Karola Wielkiego prezydent Francji zażądał od rządu Angeli Merkel wyższych wydatków na UE i skrytykował „fetyszyzm” w podejściu do nadwyżek budżetowych i handlowych. Berlin broni się przed wyższymi wydatkami, akceptując jedynie wyższe koszty powstałe w wyniku opuszczenie UE przez Wielką Brytanię. Aby osiągnąć w Europie postęp, trzeba się oderwać od tabu – apelował Macron.

Kanclerz milczy

Merkel w swojej laudacji nie odpowiedziała na żądania wysuwane przez Macrona odnośnie wyższych wydatków na UE. Podkreśliła jednak w obliczu relacji z USA, że „Europa musi wziąć swój los we własne ręce”. Nie odpowiedziała też konkretnie na propozycje prezydenta Francji dotyczące pogłębienia współpracy w Europie. Merkel przyznała jednak, że Europie „potrzebny jest nowy duch”. Zapowiedziała, że do czerwca zaprezentowane zostaną wspólne propozycje.

Merkel: Europa musi wziąć swój los we własne ręce

Macron: Nie zwlekajmy!

Macron podkreślił dobrą współpracę z Niemcami, ostrzegł jednak odnosząc się do światowych kryzysów i eskalacji na Bliskim Wschodzie, że „nie można czekać, teraz trzeba przystąpić do działania”.

Według Merkel powinna zostać wzmocniona strefa euro, a polityka zewnętrzna i polityka bezpieczeństwa mają zostać pogłębione. – Przysłuchujemy się sobie nawzajem i znajdziemy wreszcie wspólną drogę. To jest wyzwanie i to jest magia Europy – zaznaczyła kanclerz, nazywając „drogiego Emmanuela” „namiętnym demokratą”.

Prezydent Francji domaga się m.in. wspólnego budżetu dla strefy euro oraz powołania europejskiego ministra finansów, który lepiej przeciwdziałałby kryzysom zadłużeniowym. – Nie bądźmy słabi, nie ulegajmy podziałom, nie bójmy się i nie zwlekajmy – podkreślił Macron. Europa musi zbudować własną suwerenność i nie może pozwolić, by jej kurs był zdeterminowany przez innych – dodał.

Ożywił europejską debatę

Macron jest obecnie największym orędownikiem Europy – podkreślił prezydent Akwizgranu Marcel Philipp podczas ceremonii wręczenia nagrody im. Karola Wielkiego. Nagroda ta powinna być zachętą, by dalej być mocnym głosem dla nowej Europy. Prezydent miasta wyraził swoje niezadowolenie z krytyki koncepcji reform Macrona w Europie, która – jak stwierdził – jest medialnie niszczona. Krytycy nie mają zaś w zanadrzu własnej perspektywy.

Nagroda im. K. Wielkiego dla Emmanuela Macrona: dostojni goście z całego świata w katedrze w Akwizgranie



Również Angela Merkel uhonorowała entuzjazm prezydenta Francji, jego zaangażowanie i odwagę. – Jesteś pełen pomysłów i ożywiłeś europejską debatę poprzez nowe propozycje – powiedziała kanclerz. Nagroda powinna być nie tylko potwierdzeniem właściwej drogi, ale także wzmocnieniem i zachętą do optymistycznego podążania w wybranym kierunku. – Cieszę się, że mogę na tej drodze z tobą współpracować – powiedziała Merkel.

Opozycja krytykuje

Przemówienie niemieckiej kanclerz nie przypadło do gustu opozycji. Szef liberałów Christian Lindner zarzucił Merkel ociąganie się z konkretami. Merkel „po raz kolejny przegapiła okazję, by dać konkretną odpowiedź na konkretne sugestie Macrona” – napisał Lindner na Twitterze. Europoseł Zielonych Sven Giegold stwierdził, że Merkel brakuje odwagi do zbliżającej się reformy UE.

Były szef SPD Martin Schulz, który wynegocjował z Merkel europejski rozdział w umowie koalicyjnej między chadekami a socjaldemokracją, krytykował powolny kurs rządu. W 2015 r. Martin Schulz był laureatem prestiżowej nagrody im. Karola Wielkiego, o czym wspomniał w swoim przemówieniu prezydent Francji. Angela Merkel także w tym przypadku milczała.

dpa/dom