Mocny głos Kościołów przeciwko nienawiści i wykluczeniu

Kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec domagał się stałego zaangażowania na rzecz wolnego społeczeństwa. "To wymaga zaangażowania wielu ludzi, którzy żyją swoją wolnością w sposób odpowiedzialny i przekonujący" powiedział ordynariusz archidiecezji Monachium-Fryzynga w monachijskiej Katedrze NMP Liebfrauenkirche. „Takie współżycie nie jest samonapędzającym się procesem, ale wymaga codziennego zaangażowania” – podkreślał kardynał Reinhard Marx.

Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), bp Heinrich Bedford-Strohm, ostrzegł podczas nabożeństwa w berlińskiej katedrze przed wykluczaniem ludzi ubogich i słabych ze społeczeństwa. "Ubóstwo to nie tylko pieniądze", mówił: "Być może najgorszą rzeczą jest «być wykluczonym», kiedy człowieczeństwo sprowadza się do spełnienia pewnej funkcji, bez której w realnym życiu nie jest się nic wartym" - powiedział. Miłość Jezusa Chrystusa jest najbardziej radykalnym programem przeciwdziałającym wykluczeniu. Każda istota ludzka musi wiedzieć, że jest cząstką tego społeczeństwa, "że jest chciana, że jest potrzebna, że może po prostu być, że ma godność" – podkreślał bp Heinrich Bedford-Strohm.

Przeczytaj także:Czy Kościół może się wtrącać do aktualnej polityki? Riposta arcybiskupa

Uchodźcy muszą nadal być mile widziani w Niemczech

Kardynał archidiecezji kolońskiej apb Rainer Maria Woelki wezwał do zaangażowania na rzecz „bardziej humanitarnego społeczeństwa”. Zaapelował o sprawiedliwszy podział dóbr. W szczególności osoby słabsze muszą mieć dostęp do edukacji, kształcenia zawodowego, mieszkań i dobrobytu. Arcybiskup opowiedział się także za prawem do życia istot nienarodzonych, ludzi starych i chorych. Ostrzegł także przed erozją prawa azylowego. Uchodźcy muszą nadal być mile widziani w Niemczech i mieć "szansę na życie, a przede wszystkim szansę na przetrwanie", którego często odmawia się im w terrorystycznych systemach – podkreślił abp Rainer Maria Woelki.

Biskup Essen Franz-Josef Overbeck domagał się ciągłego zaangażowania na rzecz pokoju. „Świat został opanowany przez terror wojenny, konflikty i polaryzację” -, powiedział na mszy w katedrze w Essen. "Pokój jest wyższym celem politycznym dla wszystkich decydentów na świecie", powiedział Franz-Josef Overbeck, który jest także biskupem polowym. „Ludzie mają obowiązek robić wszystko, aby zakończyć zbrodnicze konflikty. Jeśli zostanie w tym celu użyta przemoc, to tylko jako ostatnia deska ratunku, aby uniknąć jeszcze większej przemocy i by móc się bronić”, powiedział Overbeck.

Również biskup diecezji monastyrskiej (Münster) Felix Genn wezwał do przezwyciężenia przemocy, wojny i zniszczeń. "Nadal poraża nas okropieństwo śmierci, nadal obserwujemy, jak przemoc niszczy rodziny, ludy i narody" - powiedział. "Putin, Erdogan, Kim i Trump sieją strach. Wiara w Jezusa daje jednak siłę do obrania innej drogi, drogi miłości, przebaczenia i wyrzeczenia się nienawiści” – mówił biskup Genn.

Przecztaj także: Sondaż: Bezbożna młodzież

W obronie wolnej niedzieli

W Bambergu abp Ludwig Schick wezwał do „lepszej ochrony wolnej niedzieli”. Jednocześnie sprzeciwił się żądaniom polityki i biznesu, aby znieść gwarantowany konstytucyjnie niedzielny odpoczynek i całkowicie znieść ograniczenia czasu pracy handlu. W ten sposób niszczy się życie rodzinne i religijne – podkreślał apb Schick. „Humanitarne społeczeństwo nie żyje tylko zakupami! – zauważył. Niedziele i święta muszą pozostać czasem na "duchową refleksję i odpoczynek od pracy".

Biskup diecezji augsburskiej Konrad Zdarsa powiedział, że wiara potrzebuje wspólnoty. Ludzie, którzy odnaleźli wiarę, potrzebowali przede wszystkim ludzi, którzy nie tylko usilnie strzegli prawdy wiary, ale także ukazywali jej atrakcyjność. Czasami jednak, jak przyznał bp Zdarsa, nie może oprzeć się wrażeniu, że „wśród niektórych z nas mówienie o chrześcijańskimi wartościach oraz o ochronie dzieła stworzenia, zastępuje chodzenie do kościoła i dawanie świadectwa wiary”.

Przeczytaj także: Arcybiskup Hamburga: Nie życzę sobie instrumentalizowania lęków ludzi

Poświęcił własne życie dla kogoś innego

W Ratyzbonie (Regensburg) bp Rudolf Voderholzer złożył hołd francuskiemu policjantowi Arnaudowi Beltrame. 45-latek dobrowolnie zgodził się na wymianę za zakładnika, za kobietę przetrzymywaną w supermarkecie przez uzbrojonego napastnika w Trebes na południu Francji. Został on ciężko ranny i zmarł. „W samym środku piekła terroru zabłysło światło, które powoduje, że stajemy oniemiali wobec wielkości i człowieczeństwa” - powiedział Voderholzer i dodał: „Bo ten człowiek w pełni świadomy możliwych konsekwencji, poświęcił swoje życie dla kogoś innego”.

Wielkanoc – powiedział biskup diecezji Eichstätt Gregor Maria Hanke - zachęca człowieka do zajęcia się z ufnością mrocznymi aspektami swego własnego życia i cierpieniem ludzi. Społeczne zaangażowanie chrześcijan w walkę z niedolami świata, na rzecz ludzi ubogich, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, na rzecz słabych na ciele i duszy, jest praktykowaną wiarą wielkanocną.

Niech nie ustaje pragnienie zmian

Biskup pomocniczy Nikolaus Schwerdtfeger, który tymczasowo kieruje diecezją Hildesheim do czasu wyboru nowego biskupa, krytykował coraz większą obojętność w społeczeństwie. Mówił o powszechnym poczuciu bezsilności, że nic nie można zmienić. "Zatem stałoby się zadość, gdyby przynajmniej ta bezsilność nie zatraciła się w obojętności, żeby nie ustawało pragnienie zmian".

Abp Heiner Koch z Berlina wezwał do zainspirowanego przesłaniem wielkanocnym o zwycięstwie miłości nad śmiercią zaangażowania politycznego i społecznego na rzecz „życia nienarodzonych i umierających, pozbawionych praw, uchodźców i głodnych”. Nie wystarczy „wskazywać tylko przemądrzale palcem na polityków i pouczać ich” – dodał.

Przeczytaj także: Synagoga, kościół i meczet pod jednym dachem

Chrześcijanie powinni zwalczać nienawiść i wykluczenie

Przeciwko wykluczeniu i nacjonalizmowi wystąpił biskup diecezji Spira (Speyer) Karl-Heinz Wiesemann. "Nastąpił rozłam w naszym społeczeństwie. Jestem zszokowany głębokim brakiem zaufania, tym jak niektórzy ludzie są szybko podatni na radykalizację", powiedział na nabożeństwie w katedrze w Speyer. Chrześcijan powinni sprzeciwić się nienawiści i wykluczeniu – podkreślił bp Wiesemann.

Dla biskupa diecezji Trewiru (Trier) Stephana Ackermanna, wiara chrześcijańska może być praktykowana i doświadczana tylko we wspólnocie. "Potrzebna jest wymiana. Wiara jednego człowieka żyje wiarą drugiego" - powiedział Ackermann w katedrze w Trewirze. Jak podkreślił, wiara chrześcijańska może dać tak wiele siły, że stajemy się zdolni stawić czoła straszliwym i bolesnym aspektom życia.

Biskupi w Badenii-Wirtembergii wezwali do pomocy ofiarom wojny i przemocy. Chrześcijanie powinni dawać nadzieję tym, którzy cierpią, poprzez modlitwę, materialną pomoc i solidarność - powiedział arcybiskup diecezji fryburskiej Stephan Burger.

Barbara Cöllen (kna)