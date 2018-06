Miliardy z UE dla Niemiec. Za przyjęcie uchodźców

Z przyszłego budżetu UE (na lata 2021-2027) Niemcy otrzymają z Brukseli 4,5 mld euro tytułem rekompensaty za przyjęcie uchodźców. Ma to częściowo wyrównać ogromne wydatki poniesione za uporanie się z kryzysem migracyjnym. Jak donosi „Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) Bruksela ma uwzględnić wszystkich obywateli krajów spoza UE, którzy od 2013 r. przybyli do Niemiec, odejmując tych, którzy znowu opuścili Niemcy. Według danych Eurostatu do roku 2017 saldo migracji wyniosło 1,7 mln osób. Prawie połowa z nich przybyła do Niemiec w 2015 r.

Za każdego migranta spoza UE przyjętego po 2013 r. Niemcy otrzymają 2800 euro rekompensaty - podaje FAZ, powołując się na informacje zbliżone do kręgów Komisji Europejskiej.

Wspracie dla najbardziej obciążonych

Jeszcze w lutym tego roku szefowie innych państw UE krytykowali kanclerz Angelę Merkel, kiedy ta postulowała „ukaranie” państw takich jak Polska czy Węgry, które nie przyjmują uchodźców. Merkel domagała się cięć w funduszach europejskich. Postulat wspierania najbardziej obciążonych uchodźcami krajów został jednak wysłuchany przez Komisję Europejską.

Pomoc dla zamożnych landów

Jak informuje FAZ, rekompensata dla Niemiec to część funduszy strukturalnych, które przeznaczone są dla słabszych gospodarczo regionów UE. Jednak w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy strukturalnych nie jest on przekazywany poszczególnym krajom związkowym według siły gospodarczej, tylko w zależności od liczby mieszkańców. Na rekompensacie zyskają zatem stosunkowo zamożne landy zachodnioniemieckie.

W sumie w latach 2021-2017 Niemcy mają otrzymać około 15,7 mld euro z unijnej puli funduszy spójnościowych – pisze FAZ. Prawie jedną trzecią tej sumy stanowić będzie rekompensata za pomoc dla uchodźców.

(dpa/dom)