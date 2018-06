Międzynarodowe targi informatyczne CeBIT w nowym wydaniu

Wiele przedsiębiorstw wzbrania się przed cyfrową transformacją procesu produkcyjnego w obawie przed kradzieżą danych oraz cyberprzestępczością. Tegoroczne międzynarodowe targi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych CeBIT w Hanowerze (11-15.06) zamierzają przedstawić inowacyjne rozwiązania.

Targi zaprezentują tym razem cztery działy tematyczne: d!conomy, w którym prezentowane będą nowe modele biznesowe, d!tec ukazujący nowe technologie, d!talk będący platformą komunikacyjną dla tematów przyszłości oraz d!campus objaśniający w jakim kierunku przyszłość ta się rozwinie.

– D!conomy jest najbardziej zbliżony do dotychczasowej klasycznej koncepcji CeBIT-u – mówi Oliver Fresse z Deutsche Messe AG organizatora hanowerskich targów. – W tym dziale wystawcy mogą przedstawić swoje produkty, które są już w sprzedaży, dające przedsiębiorcom możliwość przestawienia się na epokę cyfryzacji. Chodzi tu o rozwiązania oparte na chmurze wirtualnej, o technologie bezpieczeństwa, komunikacji i sieci połączeń – wyjaśnia Oliver Fresse.

Technika jutra

W przeciwieństwie do tego w dziale d!tec zostaną przedstawione technologie, które dopiero pojawią się w procesie produkcyjnym. Chodzi o drony, virtual reality (fantomatykę) oraz roboty. We wszystkich czterech działach chodzi też o kwestię technologii blockchain. Z technologią tą, będącą łańcuchem bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach (handel, waluty, akcje, udziały) zawartych w internecie, wiązane są spore nadzieje. Pozwala ona na zabezpieczenie i szybsze wykonanie takich transakcji. Doradcy, menedżerowie i badacze zachwycają się technologią blockchain traktując ją jako przełom w różnych formach automatyzacji oraz jako środek do przyspieszenia transakcji płatniczych. Dla przykładu firma IBM wspólnie ze specjalistą od logistyki firmą Maersk zaprezentuje na targach CeBIT platformę do handlu cyfrowego. Ma ona zapewnić większą przejrzystość w transporcie towarów poza granicami kraju. Odwiedzający bądą mogli przekonać się, jak inne technologie przy pomocy blockchain łączą się ze sobą dają dzięki temu zabezpieczyć.

Dozorca sieci

Liczne imprezy towarzyszące odbywać się będą na hanowerskich targach pod hasłem Industrie 4.0. Kryje się za tym koncepcja połączenia produkcji przemysłowej z nowoczesną technologią informatyczną. Dzięki powiązaniu ze sobą dostawców, maszyn, robotów, systemów sterowania oraz serwisu obsługi klienta powstają nowe możliwości. Niestety, także dla złodziei danych oraz szpiegostwa przemysłowego. Jak zabezpieczyć strefy zagrożenia demonstruje na targach CeBIT jeden z robotów. Nie tylko potrafi on mieszać koktajle, lecz odbiera także zlecenia od blockchain. Wszystkie dane są zabezpieczone przed atakami hakerów, a tymi szczególnie ważnymi nie zarządza się centralnie. – Wykluczone jest ryzyko powstania centralnej chmury wirtualnej, gdyż firmy poruszać się będą w ramach własnej sieci – wyjaśnia Gero Adrian z komputerowej firmy doradczej DXC. Dzięki technologii blockchain wszystkie dostępy do internetu oraz transakcje są zabezpieczone. Pracuje ona jak „nieprzekupny dozorca”.

Sprytne umowy

Innymi słowy dzięki technologii blockchain oraz niezcentralizowanym sieciom firm powstaje nowe otoczenie. Pozwala ono na prowadzenie bezpiecznej prawnie kooperacji producentów z klientem. Płatności między powiązanymi podmiotami regulowane są automatycznie. W idelnym przypadku dochodzi automatycznie do wyboru dostawców. Ma to zapewnić wydajnieszą produkcję przy całkowicie automatycznej kontroli jakości. W przypadku, kiedy pomimo wprowadzonych środków bezpieczeństwa dojdzie do utraty lub kradzieży ważnych informacji, pomocą służą specjaliści od ratowania danych. Wg Jana Bindiga prezesa firmy Datarecovery z Lipska ponad 90 proc. straconych danych można zrekonstruować. – Ściągamy je z centralnie zarządzanej sieci lub chmury wirtualnej – zapewnia Bindig.

Na tegoroczne targi CeBIT w Hanowerze przybędzie 2,5 tys. wystawców, wśród nich: Facebook, Vodafone, SAP, Hewlett Packard, Huawei, Datev, VW i Deutsche Bahn. W tym roku zabraknie największego na świecie producenta systemów operacyjnych oraz oprogramowania biurowego Microsoft.