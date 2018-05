Merkel o decyzji Trumpa: podważa zaufanie w międzynarodowy ład

Zdaniem kanclerz Angeli Merkel wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem, ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa „daje powód do wielkiej troski i ubolewania”. Porozumienie to „z pewnością nie jest idealne”, powiedziała Merkel w piątek (11.05.2018) na Zjeździe Katolików w Muenster, zastrzegając, że "nie jest właściwe, kiedy jednostronnie się je zrywa”. – Ten krok podważa zaufanie w międzynarodowy ład. Jak podkreśliła, z troską obserwuje, że „multilateralizm przeżywa prawdziwy kryzys”. – Jeżeli każdy będzie robił to, na co ma ochotę, jest to złą wiadomością dla świata – powiedziała, zapewniając, że będzie dalej popierać partnerstwo transatlantyckie. – Jest to z pewnością poważny incydent, ale nie jest on powodem do kwestionowania partnerstwa transatlantyckiego – powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

W relacjach między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi występują obecnie poważne zgrzyty i niepewność ze względu na sankcje, zapowiedziane po zerwaniu przez Waszyngton porozumienia nuklearnego zawartego z Iranem w 2015 r. Sygnatariuszami umowy oprócz USA i Iranu są także Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Rosja.

We wtorek (8.05.2018) prezydent Trump poinformował o wycofanie się USA z tej umowy, pozostali sygnatariusze chcą jej w dalszym ciągu przestrzegać.

Rząd nie może pomóc

Zerwanie umowy przez USA i zagrożenie Iranowi ostrzejszymi sankcjami handlowymi wywołało wielki niepokój w niemieckiej gospodarce, która od dawna ma dobre relacje handlowe z Iranem. Amerykańskie sankcje dotykają więc także niemieckie przedsiębiorstwa.

Minister gospodarki Peter Altmaier

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmeier zaznaczył w rozmowie z rozgłośnią Deutschlandfunk, że nie widzi żadnych możliwości, by chronić niemieckie firmy przed następstwami amerykańskich sankcji. Rząd nie widzi możliwości interwencji np. przez państwowe fundusze dla wyrównania ewentualnych strat niemieckich firm działających w Iranie. Niemieckie prawo nie przewiduje obecnie takich interwencji – zaznaczył. Ostrzegł przy tym przed podejmowaniem dyskusji na temat takich propozycji. Mogłoby to bowiem być dla wielu państw impulsem do wprowadzania podobnych kroków.

Podkreślił przy tym, że jako minister gospodarki Niemiec nie będzie ingerował w ekonomiczne decyzje przedsiębiorstw. Rząd Niemiec oferuje jednak wsparcie i porady prawne dla przedsiębiorstw, które są dotknięte sankcjami.

epd, dpa / ma