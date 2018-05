Merkel: Dobre stosunki z Moskwą w strategicznym interesie Niemiec

Kanclerz Angela Merkel wyraziła zadowolenie z jednogodzinnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w piątek (18.05.2018) w Soczi, podkreślając, że wszystkie obecne kryzysy da się rozwiązać dzięki intensywnym rozmowom. Dotyczy to także kwestii, co do których brak jest jednomyślności. Dodała też, że "w naszym strategicznym interesie leżą dobre stosunki z Rosją".

Jak zapewniła kanclerz Niemiec, rozmawiała z Putinem także o realizacji porozumienia z Mińska ws. Ukrainy. Wciąż dochodzi tam do naruszenia ustalonego rozejmu. Szefowa niemieckiego rządu nalegała, by zrealizować plany dotyczące wprowadzenia misji ONZ we wschodniej Ukrainie. Jak zaznaczyła, dopiero wtedy, kiedy dojdzie do postępów w realizacji mińskiego porozumienia, sens będzie miało ponowne spotkanie szefów rządów w tzw. formacie normandzkim (Niemcy, Francja, Ukraina, Rosja).

Gaz dla Ukrainy

W kontekście planowanej budowy gazociągu Nord Stream 2 kanclerz podkreśliła, że rosyjski gaz nadal będzie płynął przez Ukrainę. Putin przystał na to zapewniając, że Nord Stream 2 jest projektem o charakterze czysto gospodarczym.

Merkel ustosunkowała się również do sytuacji w Syrii po tym, jak USA wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Zdaniem szefowej niemieckiego rządu, Rosja powinna wykorzystać swoje wpływy, by zapobiec wydanemu przez Asada tzw. dekretowi nr 10. Dekret ten przewiduje, że Syryjczycy, którzy w ciągu kilku tygodni nie zgłoszą się w swoim miejscu zamieszkania, stracą swoje domy i mieszkania. - Byłoby to wielkie utrudnienie dla powrotu – powiedziała Merkel. Niemcy chcą, by w Syrii rozpoczął się proces normalizacji, który pozwoliłby przynajmniej części uchodźców powrócić do ojczyzny.

Antyrosyjskie sankcje

Do tematów podjętych przez Merkel i Putina należały również amerykańskie sankcje wobec Rosji. Niemiecka gospodarka zwróciła się o pomoc do kanclerz, gdyż USA zagroziły karami firmom, które nie przestrzegają sankcji wobec Rosji. Jak zapewnił z kolei na konferencji prasowej prezydent Putin, Rosja zamierza przyjąć ustawę, która będzie karać firmy przestrzegające amerykańskie sankcje. - Ustawa ta musi być jednak tak pomyślana, by nie szkodziła naszej gospodarce, ani naszym partnerom, którzy aktywnie wierzą w Rosję – powiedział Putin.

afp/dpa/ jar