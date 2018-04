MDR: „Obywatele Rzeszy” chcieli stworzyć oddziały partyzanckie

Według ustaleń dziennikarzy stacji radiowo-telewizyjnej MDR grupa "obywateli Rzeszy" planowała utworzenie magazynów broni i żywności.

W jej skład mieli wchodzić inżynierowie i technicy. To właśnie ich mieszkania były celem rewizji, w których w ostatnią niedzielę (8.04.18) wzięli udział także antyterroryści.

Obywatele Rzeszy nie uznają państwowości ani porządku prawnego Republiki Federalnej uważając, że nadal istnieje Niemiecka Rzesza w granicach z 1937 r. Według niemieckich władz z ruchem "obywateli Rzeszy" utożsamia się w Niemczech 16 500 osób, w tym 900 prawicowych ekstremistów. Ponad 1000 "obywateli Rzeszy" posiada broń.

"Obywatele Rzeszy" posługują się fantazyjnymi dokumentami np. paszportami "Niemieckiej Rzeszy"

Powodem niedzielnych rewizji była informacja, że "obywatele Rzeszy" organizują większe spotkanie w sprawie utworzenia oddziałów partyzanckich - ustalili dziennikarze MDR. Z uzyskanych przez służby specjalne informacji nie wynikało jednak gdzie dokładnie miałoby się odbyć to tajne spotkanie. Stąd szeroko zakrojone rewizje w trzech krajach związkowych RFN. Prokuratura Federalna poinformowała, że wobec grupy "obywateli Rzeszy" istnieje podejrzenie, że dążą oni do obalenia konstytucyjnego porządku prawnego RFN i zastąpienia go nową państwową strukturą. W tym celu podejrzani mieli gromadzić broń i planować celowe zabijanie ludzi.

W czasie rewizji nie dokonano żadnych aresztowań. Prokuratura odmówiła udzielenia informacji czy rzeczywiście znaleziono broń.

Reuter / Bartosz Dudek

