Manuel Sarrazin pokieruje współpracą Bundestagu z Sejmem

Klub parlamentarny Zielonych jednogłośnie nominował we wtorek Manuela Sarrazina na przewodniczącego polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej – poinformowało Deutsche Welle w środę jego biuro poselskie. Formalną decyzję podejmie prezydium Bundestagu w najbliższy lub przyszły czwartek. W systemie podziału stanowisk w komisjach i grupach parlamentarnych stanowisko szefa polsko-niemieckieh grupy parlamentarnej przypadło w tej kadencji Zielonym. „To stanowisko było, obok przewodnictwa w niemiecko-ukraińskiej grupie parlamentarnej, naszym priorytetem” – zaznaczył współpracownik Sarrazina. Sarrazin zastąpi deputowanego Lewicy Thomasa Norda, który piastował to stanowisko w poprzedniej kadencji. Współpraca z nim w związku z jego przeszłością jako tajnego współpracownika Stasi uważana była przez część polskich polityków za kontrowersyjną. Partnerem Sarrazina po stronie polskiej jest poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk.

Sarrazin w rozmowie z Deutsche Welle

Mówi po polsku

36-letni polityk pochodzi z Dortmundu, a mieszka w Hamburgu. Studiował m. in. historię, prawo i polonistykę w Bremie i Hamburgu. Mówi po polsku. Mandat do Bundestagu zdobył po raz pierwszy w 2008 roku. Jest rzecznikiem swojej partii do spraw Europy Wschodniej.

Walczy z „polskimi obozami”

W parlamentarnych debatach Sarrazin dał się poznać jako zdecydowany krytyk Rosji. Często zabierał głos w sprawach dotyczących Polski. Podczas niedawnej dyskusji o nowelizacji ustawy o IPN, która doprowadziła do zaostrzenia relacji polsko-izraelskich, Sarrazin zarzucił niemieckim mediom „niedbałe, nieodpowiednie z historyczno-politycznego punktu widzenia i błędne historycznie” traktowanie historii. W tym kontekście krytykował telewizję ZDF za użycie terminu „polskie obozy koncentracyjne”. „Musimy podkreślić, że nie było +polskich obozów+, lecz wyłącznie narodowo-socjalistyczne obozy śmierci, które założone zostały przez Niemców w okupowanej Polsce w celu dokonania ludobójstwa na europejskich Żydach” – pisał w lutym poseł Zielonych.

Jacek Lepiarz, Berlin