Majowe przesilenie w sprawie artykułu siódmego?

Stan polskiej praworządności był we wtorek (17.04.2018) jednym z głównych tematów luksemburskiego posiedzenia unijnych ministrów w Radzie UE. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział im za zamkniętymi drzwiami, że udzielona w marcu formalna odpowiedź rządu Mateusza Morawieckiego na zarzuty Komisji nie rozwiązuje żadnych problemów. Ale jednocześnie uznał za obiecujący krok ustępstwa zaproponowane przed Wielkanocą w poselskich projektach PiS. Chodzi głownie o publikację trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. oraz zrównanie sędziowskiego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Obecne ustępstwa Polski to za mało

– Jednak Timmermans jasno zaznaczył, że dotychczasowe kroki ze strony Polski nie wystarczą.Powiedział, że to jeszcze nie rozwiewa obaw co do niezawisłości sądownictwa w Polsce – relacjonuje nam świadek obrad. W podobnym tonie wypowiadało się bardzo wielu innych ministrów, w tym bardzo stanowczo z krajów Beneluksu, Szwecji i Danii. – Jesteśmy wdzięczni za współpracę między Komisją Europejską a Polską, ale mimo osiągniętego postępu rezultaty nie są jeszcze wystarczające – powiedział niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth tuż przed wejściem na obrady.

Timmermans: W maju pełna ocena ustępstw ze strony Polski i wnioski

Rada UE powróci do tematu Polski na kolejnym posiedzeniu 14 maja. Timmermans powiedział ministrom, że wtedy przedstawi im pełną ocenę ustępstw ze strony Polski i zaproponuje wnioski. – Wzywam władze Polski, by traktowały ten majowy termin jako punkt odniesienia. Jako termin, kiedy obie strony będą mogły wyciągnąć wnioski, czy osiągnęliśmy to, co powinniśmy. A to wpłynie na to, jakie kolejne kroki będziemy musieli, a może nie będziemy musieli podjąć – dodał Timmermans na konferencji prasowej. Na razie nikt nie mówi tego głośno, ale chodzi o decyzję, co dalej z postępowaniem z dyscyplinującego art. 7 Traktatu UE, które Komisja wszczęła w grudniu 2017. W razie dużych postępów w rozmowach z Polską to postępowanie może być odwlekane albo nawet zamknięte („wygaszone” – jak ujmują to nasi polscy rozmówcy). W przeciwnym przypadku Rada UE mogłaby rychło przystąpić – w ramach przykrego „grillowania” Warszawy – do pracy nad własnymi zaleceniami praworządnościowymi dla rządu Morawieckiego.

Kompromis czy ugoda

Timmermans podczas debaty w Luksemburgu dystansował się od terminu „kompromis”i mówił ministrom, że trzeba rozwiązań czyniących Polskę krajem bez „systemowego zagrożenia dla praworządności”. – Można nazwać to „kompromisem” albo i nie, ale chodzi o ugodę gdzieś pośrodku drogi między Warszawą i oczekiwaniami Brukseli. Jednak gdzie dokładnie pośrodku? Co odpuścić? O to idzie gra – tłumaczy nam zachodni dyplomata.

Tematem kontaktów między Komisją i Polską jest według naszych informacji m.in. radykalne ograniczenie instytucji skargi nadzwyczajnej, która w obecnym kształcie w ciągu trzech lat od wejścia w życie ma pozwolić na wzruszenie prawomocnych wyroków z ostatnich 20 lat. Innym punktem rozmów jest ewentualna deklaracja, że jeśli obecni sędziowie Sądu Najwyższego zgodnie z nową ustawą poproszą o zgodę na pracę na emeryturze, to ją na pewno otrzymają. Ale na co ostatecznie zgodzi się Jarosław Kaczyński? Tego wciąż nie wiemy – tłumaczy nam inny zachodni dyplomata uczestniczący w posiedzeniu Rady UE.

Konrad Szymański: Powiało optymizmem

„Powiew optymizmu” Szymańskiego

Minister ds. europejskich Konrad Szymański zapewniał dziennikarzy w Luksemburgu, że „powiało optymizmem”, ale pytany o majowy termin odrzucał działanie „pod presją czasu”. Podczas obrad dał ministrom do zrozumienia, że Polska jest gotowa do kolejnych ustępstw. – Ostatnia deklaracja premiera Morawieckiego jest tu bardzo znana– powiedział dziennikarzom, odnosząc się do wypowiedzi Morawieckiego dla Polsatu, że „parę kolejnych zmian w reformie wymiaru sprawiedliwości będzie prawdopodobnie wprowadzonych”.

Szymański skomentował oskarżenia, że Donald Tusk nie sprzyja ugodzie między Warszawą i Komisją Europejską. – Przed Donaldem Tuskiem stoi trudny wybór między polską racją stanu a interesem politycznym swej macierzystej partii – powiedział Szymański, nawiązując do PiS-owskich oskarżeń, że polska opozycja podsyca konflikt z Brukselą.

Tomasz Bielecki, Luksemburg