Macron chce przyśpieszenia reform UE. "Przyszłość Europy"

W przemówieniu wygłoszonym we wtorek (17.04.18) na forum europarlamentu w Strasburgu prezydent Francji opowiedział się za stworzeniem osobnego budżetu dla państw strefy euro. Zaapelował o opracowanie terminarza stopniowych reform unii gospodarczej i walutowej jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – Do końca kadencji w 2019 powinniśmy mieć odczuwalne wyniki – powiedział Emmanuel Macron w swoim przemówieniu zatytułowanym "przyszłość Europy". Jako konkretne punkty wymienił dopełnienie unii bankowej i środki budżetowe, które zapewnią stabilizację i konwergencję w strefie euro.

Olaf Scholz sceptyczny wobec postulatu Macrona

Razem czy osobno?

Tymczasem w Niemczech formuje się poważny opór przeciwko utworzeniu osobnego budżetu dla strefy euro. Szef grupy posłów CSU w Bundestagu Alexander Dobrindt powiedział, że za propozycjami Macrona, obok woli pogłębiania integracji Europy, kryją się także narodowe interesy Francji. Także minister finansów Niemiec Olaf Scholz (SPD) z rezerwą zareagował na propozycję Macrona.

Jesienią 2017 Macron wystąpił na paryskiej Sorbonie z propozycjami reform i pogłębienia integracji europejskiej. Jednym z kluczowych postulatów było dalsze zazębienie państw strefy euro i stworzenie wspólnego budżetu dla 19 członków unii walutowej. Ówczesny postulat stworzenia stanowiska europejskiego ministra finansów został ostro skrytykowany w Niemczech. W przemówieniu w Strasburgu Macron nie wspomniał o takim stanowisku. Szefowie państw i rządów UE będą obradować na temat reform strefy euro na szczycie w czerwcu.

"Toksyczna debata"

W przemówieniu w Strasburgu Macron nawiązał także do polityki uchodźczej. Trzeba znaleźć rozwiązanie dla "toksycznej debaty" o reformie prawa azylowego i relokacji uchodźców – powiedział. W tym celu gminy, które zdecydują się przyjąć uchodźców, powinny otrzymać specjalne dotacje finansowe.

Zdaniem francuskiego prezydenta Unia Europejska sprawdziła się w minionych dekadach. Obecnie musi być jednak broniona przed atakami, populistami i autorytarnymi reżimami. – Wobec zawirowań na świecie europejska demokracja jest naszym atutem – powiedział Macron. Wezwał do obrony demokracji. – Nie chcę należeć do pokolenia lunatyków. Chcę należeć do pokolenia, które podjęło jasną decyzję o obronie demokracji - mówił.

"Nowa europejska suwerenność"

Juncker: UE to nie tylko francusko-niemiecki projekt

Macron opowiedział się za "nową europejską suwerennością, która da naszym obywatelom jasną i zobowiązującą odpowiedź, że będziemy ich chronić w ramach odpowiedzi na nieporządek tego świata".

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wezwał Francję, by sprawę reform polityki europejskiej rozstrzygać nie tylko w ramach niemiecko-francuskiego tandemu. Jak stwierdził Juncker, zdaje on sobie sprawę, jakie znaczenie prezydent Francji przywiązuje do przyjaźni z Niemcami. – Ale nie zapominajmy, że Europa nie jest tylko niemiecko-francuskim projektem – stwierdził Juncker. Wybór Macrona wzbudził w Europie nowe nadzieje – dodał Juncker. Zapewnił, że przy realizacji swoich wizji francuski prezydent może liczyć na Komisję Europejską.

