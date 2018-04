Mało cudzoziemców w niemieckich partiach

W ankiecie przeprowadzonej przez niemiecką agencję prasową DPA żadna z partii reprezentowanych w Bundestagu nie podała wyższcego odsetka cudzoziemców wśród swoich członków niż dwa procent. Ludnościowo cudzoziemcy stanowią ok. 11 procent mieszkańców Niemiec.

„Wielu obcokrajowców tylko czasowo pracuje i mieszka w Niemczech” - wyjaśnia powody tej rozbieżności politolog Niko Switek z Uniwersytetu Duisburg-Essen.

Również bariery językowe odgrywają niepoślednią rolę, ponieważ życie partyjne opiera się na komunikacji werbalnej. Nierzadko powodem wstępowania obcokrajowców do partii było również członkostwo kogoś z rodziny. W przypadku tych, którzy w Niemczech są od niedawna, ten powód zaangażowania politycznego raczej odpada – podkreśla ekspert.

W SPD szacunkowo ok. 2 procent członków partii nie ma niemieckiego paszportu - powiedział rzecznik prasowy socjaldemokratów. W przypadku Zielonych było to pod koniec zeszłego roku około 1,3 proc. Jeśli chodzi o liberałów - FDP niemieckiego obywatelstwa nie ma ok. 0,8 procent członków, w AfD ok.0,7 procenta, w bawarskiej CSU ponad 0,5 procent. CDU i partia Lewica nie podały żadnych danych.

Niemiecka ustawa o partiach politycznych zezwala na wstępowanie cudzoziemców do partii. Ale nie mogą oni stanowić większości wśród członków zarządu.

"Tej większości i tak nie osiągną, chociażby z powodu liczebności, a osiągnięcie większości w zarządzie wydaje mi się mało realistyczne w którejkolwiek ze znanych partii" - powiedział Hans Meyer, emerytowany profesor prawa konstytucyjnego, administracyjnego i finansowego.

Cudzoziemcy nie mogą brać udziału w wyborach powszechnych w Niemczech, zaś na szczeblu komunalnym istnieje wyjątek prawa wyborczego dla obywateli UE.

Barbara Cöllen /dpa