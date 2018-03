Lidl będzie handlował dieslami | Gospodarka | DW | 23.03.2018

Jak donosi niemiecki miesięcznik „Manager-Magazin”, koncern Schwarz z Neckarsulm, do którego należy sieć marketów Lidl i Kaufland, w przyszłości chce także sprzedawać samochody.

Planowane jest stworzenie własnego salonu samochodowego w Weinsberg koło Heilsbronn, gdzie będą sprzedawane używane samochody służbowe, którymi jeździli pracownicy koncernu. Grupa Schwarz kompletnie przekształca swoją flotę samochodów służbowych. W przyszłości będzie zamawiała tylko pojazdy u BMW, a nie jak do tej pory u Audi.

BMW będzie udzielać koncernowi z Neckarsulm 48- czy nawet 50-procentowego rabatu w porównaniu z cennikami dilerów. Będą to prawie wyłącznie pojazdy z silnikami diesla.

Do tej pory koncern Schwarz zamawiał u Audi ok. 4000 pojazdów rocznie, u BMW będzie zamawiał prawie 10 tys., między innymi ze względu na to, że czas eksploatacji pojazdów w firmie będzie skrócony z 18 do 6 miesięcy. Właśnie te "wysłużone" samochody koncern Schwarz chce potem sprzedawać we własnym salonie samochodowym.

Opr. Małgorzata Matzke