Lausitzer Rundschau: Niemcy atrakcyjne dla polskich inwestorów

Regionalny dziennik "Lausitzer Rundschau", powołując się na dane Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej (AHK) z Warszawy, podaje, że aktualnie w Niemczech działa w przemyśle i handlu od 1000 do 1500 polskich firm. Są to zazwyczaj filie lub firmy-córki przedsiębiorstw z główną siedzibą w Polsce. A ze statystyk wspieranego przez rząd RFN programu Germany Trade and Invest (GTAI) wynika, że polskich inwestycji w Niemczech jest nawet 1800.

Jednym z przykładów, jak podaje "Lausitzer Rundschau", jest Grupa Azoty ATT Polymers GmbH w przygranicznym Guben zajmująca się produkcją granulatu z poliamidu. To niemiecka firma - córka polskiej Grupy Azoty S.A. lidera w produkcji nawozów i tworzyw sztucznych. Według kierownika zakładu w Guben Roberta Bednarka, firmę-córkę kupiono ze względu na istniejący już ciąg produkcyjny, dlatego można było skorzystać z doświadczeń niemieckiej ekipy. Poza tym zapewnia ona też większą przewidywalność ekonomiczną.

Preferowana Nadrenia Północna – Westfalia

Szczególną popularnością polskich firm, jak wynika ze statystyk AHK cieszy się Nadrenia Północna-Westfalia – podaje "Lausitzer Rundschau". W opinii Michaela Kerna, prezesa Izby, przemawiają za tym ścisłe kontakty handlowe, bo jedna czwarta niemiecko-polskiego handlu pochodzi właśnie z tego regionu. Istotną rolę odgrywają również powiązania rodzinne. 100 lat temu z Górnego Śląska emigrowało za pracą wielu Polaków do Zagłębia Ruhry.

Drugim preferowanym przez Polaków regionem inwestycyjnym jest wg Michaela Kerna Berlin, a do najpopularniejszych branż zalicza się transport, logistyka, budownictwo oraz branża spożywcza i przemysł metalowy.

„Zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Niemczech rośnie od lat – uważa prezes AHK i podkreśla, że „dzięki dobrej sytuacji gospodarczej wiele polskich średnich firm jest w stanie ekspandować”. Przemawia za tym dobra infrastruktura w Niemczech, bliskość geograficzna oraz fakt, że marka „Made Germany” cieszy się na świecie renomą. Zdaniem Michaela Kerna, ekspansja służy także pozyskaniu nowych rynków oraz klienteli. Sprzyja także rozszerzeniu własnych kompetencji.

Boom na polskie inwestycje

Jak pisze "Lausitzer Rundschau" powołując się na dane GTAI, w ubiegłym roku działalność gospodarczą w Niemczech prowadziło jeszcze o 100 polskich firm mniej. Obecnie aktywne są głównie średnie i wielkie przedsiębiorstwa. Jednak wg GTAI polskie inwestycje w porównaniu z inwestycjami z USA, Chin i Japonii odgrywają jeszcze stosunkowo niewielką rolę. Nadal też więcej firm z Niemiec inwestuje w Polsce niż na odwrót.

Zainteresowanie pograniczem

Wzmożone zainteresowanie polskich przedsiębiorstw inwestycjami na niemiecko-polskim pograniczu odnotowały Brandenburgia, Saksonia oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie. Wg informacji "Lausitzer Rundschau", w Brandenburgii działa aktualnie 26 polskich firm.

Natomiast Izba Przemysłowo-Handlowa z Neubrandenburga zaobserwowała od dwóch lat zwiększone zainteresowanie Meklemburgią polskich firm zajmujących się drobną działalnością głównie w sektorach handlu, usług i budownictwa.

Opr. Alexandra Jarecka