Laureaci polsko-niemieckiej nagrody literackiej: Kermani i Szejnert

W tym roku polsko-niemiecką Nagrodę Literacką im. Samuela Bogumiła Lindego otrzymają Navid Kermani (50) i Malgorzata Szejnert (81). Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w tym roku w Getyndze. Laudacje wygłoszą były prezydent Niemiec Joachim Gauck i redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik.

Niezwykła nagroda

W ub. roku laureatki polsko-niemieckiej Nagrody Literackiej Miast Partnerskich Magdalena Tulli i Juli Zeh odebrały ją w Toruniu. Oba miasta partnerskie przyznają dotowaną sumą 5 tys. euro nagrodę od 23 lat. Na portalu internetowym Torunia można przeczytać, że „jest to jedyna polsko-niemiecka nagroda literacka przyznawana autorom, których słowo tworzy ideały i wartości, łącząc ludzi, społeczeństwa i narody we wspólnej rozmowie”.

Toruński poeta, krytyk literacki i historyk literatury Krzysztof Ćwikliński napisał, że nie jest to „zwyczajna nagroda literacka". Ustanowione w 1996 r. wyróżnienie „jest elementem zjawiska znacznie szerszego niż literatura, jest elementem więzi partnerskich, elementem porozumienia i pojednania, wreszcie przywołaniem i potwierdzeniem tego, co wspólne i niepodzielne, co łączy Polaków i Niemców zarówno w tym, co konkretne i lokalne, jak i w tym, co uniwersalne i nieogarnione, co łączy we wspólnej rozmowie i twórczej refleksji ludzi, społeczeństwa i narody”.

Ćwikliński zwraca uwagę na to, że tym medium wartości jest literatura, dziedzina sztuki „poza wszystkimi granicami i barierami, które przychodzi jej przekraczać i łamać, ma jeszcze do pokonania barierę języka, tylko pozornie łatwą do pokonania", bo jest to też "bariera, w której najsilniejszy opór stawiają kulturowe nawyki i stereotypy”.

Laureaci Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi

Navid Kermani, niemiecko-irański pisarz i publicysta mieszka w Kolonii i aktywnie uczestniczy w społeczno-politycznych debatach na takie tematy jak Orient i kraje Zachodu, kwestie migracji, uchodźcy w Europie czy stosunek islamu do demokracji. Jego wypowiedzi są szeroko dyskutowane. Urodzony w Siegen habilitowany orientalista był już wielokrotnie honorowany nagrodami i odznaczeniami. Kermani publikuje w czołowych niemieckich dziennikach i wykłada na uczelniach w Niemczech i USA.

Małgorzata Szejnert urodziła się w 1936 r. w Warszawie. Wyemigrowała za granicę w 1984 r. W USA pracowała dla jednej z polskich gazet, „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku. Po powrocie z emigracji do Polski, Szejnert była współzałożycielką „Gazety Wyborczej”, gdzie przez 15 lat kierowała działem reportażu. W swojej ostatniej książce „Czarny Ogród” autorka opisuje osiedle górnicze w zagłębiu górnośląskim. Otrzymała za to najwyższe polskie odznaczenie literackie.

Samuel Bogumił Linde (1771-1847) był polskim językoznawcą. Nagrodę Partnerskich Miast, którą wyróżnia się autorów przyczyniających się słowem do zbliżenia miast, społeczeństw i narodów, otrzymali dotychczas m.in. Günter Grass, Siegfried Lenz, Ryszard Kapuściński, Wisława Szymborska, Sarah Kirsch, Marcel Reich-Ranicki, Juli Zeh i Herta Müller.

Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego jest jedyną polsko-niemiecką nagrodą literacką.

Barbara Cöllen