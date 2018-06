Kurz i Seehofer za „osią chętnych”. Merkel pod presją

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz jest przekonany, że do walki z nielegalną migracją do Europy potrzebna jest „oś chętnych”, która „uszczelni zewnętrzne granice UE”. Ważnym partnerem może być szef niemieckiego MSW Horst Seehofer – powiedział Kurz po spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych Niemiec w Berlinie. Kanclerz Austrii opowiedział się za wspólną bardziej restrykcyjną polityką migracyjną Austrii, Niemiec i Włoch. Szef niemieckiego MSW zapewnił Kurza o swoim „pełnym poparciu”.

Niemiecka kanclerz Angela Merkel zareagowała powściągliwie. - Chodzi o jedno europejskie rozwiązanie – podkreśliła. Są kraje, do których przybywa wielu migrantów, jak Włochy, Grecja i po części Hiszpania – stwierdziła. – Dlatego uważam, że musi tam być wiele takich form współpracy, nie tylko w tym jednym kierunku, lecz w wielu, jeśli chcemy znaleźć wspólną europejską odpowiedź na kwestie dotyczące nielegalnej migracji, ale też formy legalnej migracji.

Współpraca z Włochami

Horst Seehofer spotkał się z kanclerzem Kurzem, zamiast uczestniczyć w szczycie integracyjnym w Urzędzie Kanclerskim. Partie chadeckie CDU i CSU poróżniła ostatnio kwestia odsyłania uchodźców na granicy. Seehofer chce się w najbliższych dniach spotkać z kanclerz Merkel i intensywnie rozmawiać o wspólnym rozwiązaniu.

W rozmowie telefonicznej z ministrem spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvinim Seehofer zapewnił, że oba kraje zacieśnią współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, migracji i walki z terrorem.

Reagować z wyprzedzeniem

1 lipca Austria przejmie prezydencję w UE. Wiedeń zobowiązał się do wzmocnienia zewnętrznych granic UE. Konkretnie kanclerz Kurz i szef niemieckiego MSW Seehofer zapowiedzieli wysłanie niemieckiej i austriackiej policji do Albanii, aby zapobiec powstaniu nowego „szlaku bałkańskiego”.

Albańska policja patroluje teren graniczny między Albanią i Grecją

Jak stwierdził Kurz, „znowu rośnie liczba przybyłych do Grecji, a w Albanii zaistniała nowa sytuacja”, dlatego ważne jest „reagowanie na czas”. Szef austriackiego rządu wyraził zadowolenie z powodu „niezwykle licznej” grupy państw UE, które popierają bardziej restrykcyjną politykę migracyjną.

Dania i Austria: centrum detencyjne poza UE

W przeddzień spotkania w Berlinie z Seehoferem kanclerz Kurz potwierdził w wywiadzie dla austriackiej telewizji ORF plany „małej grupy państw” dotyczące utworzenia poza UE ośrodka dla uchodźców. „Tak, są starania o ośrodki poza Europą, gdzie możemy przyjąć uchodźców, zapewnić im ochronę, ale jednocześnie nie lepsze życie w Europie Środkowej” – powiedział Kurz. W „bardzo poufne” plany wtajemniczonych jest kilka państw UE, w tym Dania – dodał.

Premier Danii Lars Loekke Rasmussen potwierdził już w ubiegłym tygodniu, że niektóre kraje UE, w tym Austria, chcą utworzyć poza UE ośrodki dla migrantów, którym nie przyznano azylu. Austriackie media donosiły ostatnio o Albanii jako o możliwej lokalizacji. Rasmussen mówił początkowo o „mało atrakcyjnym miejscu”. W idealnym wypadku wnioski o azyl miałyby być stawiane poza Europą, a zezwolenie na wjazd do UE wydawane dopiero po ich zatwierdzeniu. Rasmussen przyznał jednak, że będzie to trudne do osiągnięcia.

(dpa, ARD/dom)