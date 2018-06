Koniec odysei statku z migrantami „Aquarius”. Pomocy udzieli Hiszpania

Statek „Aquarius” francuskiej organizacji „SOS Mediterranée" z personelem Lekarzy bez Granic oraz 629 migrantami uratowanymi na wodach terytorialnych Libii krąży od soboty po Morzu Śródziemnym szukając możliwości zawinięcia do portu. Wśród migrantów jest 129 nieletnich bez opieki, siedem kobiet w ciąży i szereg rannych, w tym poparzonych chemicznymi substancjami. Jak poinformowała Verena Papke z organizacji „SOS Mediterrane” statek „Aquarius” nie jest statkiem zaopatrzeniowym, lecz ratowniczym. „Nie jesteśmy przystosowani do tego, by trzymać przez kilka dni na pokładzie uratowane osoby – podkreśliła niemiecka aktywistka. Tymczasem rządy Włoch i Malty kategorycznie odmawiały zgody na przyjęcie statku. Wicepremier Włoch Matteo Salvini oświadczył w niedzielę, że jego rząd „zaczyna mówić ‘nie' przemytowi migrantów. W opinii włoskich władz 629 migrantów powinno trafić do najbliższego portu na Malcie. Jednak Malta nie ustępowała i na nic zdały się rozmowy telefoniczne premiera Włoch Giuseppe Conte z premierem Malty Josephem Muscatem.

Pomoc z Hiszpanii

Rozwiązanie nadeszło nieoczekiwanie z Hiszpanii. – Naszym obowiązkiem jest pomóc, by zapobiec humanitarnej katastrofie – powiedział w uzasadnieniu swojej decyzji nowy szef rządu Hiszpanii Pedro Sanchez w poniedziałek po południu. „Aquarius” ma zawinąć do wyznaczonego mu portu w Walencji we wschodniej części Hiszpanii.

Naciski z UNHCR oraz Komisji Europejskiej

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka nalegał w poniedziałek, by Rzym z humanitarnych względów pilnie przyjął uratowanych migrantów. Również Komisja Europejska domagała się zakończenia sporu między Włochami i Maltą tłumacząc to „koniecznością natury humanitarnej”. Jak zaznaczyła, nie ma jednak jasnych wytycznych co do tego, kto ma udzielić pomocy, gdyż statek znajduje się obecnie na wodach eksterytorialnych. Także rząd Niemiec okazał niepokój z powodu sytuacji migrantów na statku „Aquarius”.

Migranci z różnych akcji ratowniczych

629 migrantów dostało się w sobotę na pokład statku ”Aquarius” wskutek różnych akcji ratowniczych. Jak poinformowała francuska organizacja „SOS Mediterrané”, również statki włoskiej marynarki wojennej wyratowały liczne osoby i przekazały do dalszego transportu załodze „Aquariusa”. Strona włoska wysłała w kierunku statku z migrantami także dwie łodzie patrolowe z lekarzami gotowymi udzielić pomocy.

W br. dotarło do Włoch przez Morze Śródziemne 13,7 tys. migrantów. Ich liczba w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego zmniejszyła się o 77 procent.

kna/afp/ jar