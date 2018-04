Komitet Oświęcimski krytykuje raperów za teksty piosenek

Kollegah i Farid Bang otrzymali na początku marca nominacje w dwóch kategoriach nagrody Echo, będącej główną nagrodą niemieckiego przemysłu muzycznego. Ich płyta „Młodzi, brutalni, dobrze wyglądający 3” ubiega się o miano „albumu roku”.

Przeciwnicy tej nominacji zwrócili uwagę, że dwie piosenki dodane jako bonus do płyty zawierają kontrowersyjne odniesienia do zamachów terrorystycznych oraz niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W utworze „Brudna robota” Kollegah i Farid śpiewają m.in.: „Po uderzeniu myślisz, że przejechała cię ciężarówka, jakbyś był na jarmarku bożonarodzeniowym” (odniesienie do zamachu w Berlinie w grudniu 2016 r.) i „Z pasem pełnym ładunków wybuchowych na terenie Splash, w tłumie ludzi i zabija 60 osób (odniesienie do festiwalu muzycznego w Dessau)”.

W piosence „0815” mowa jest o wytrenowanym ciele „o bardziej wyraźnych konturach (mniejszej zawartości tłuszczu) niż u więźnia Auschwitz”.

MKO protestuje

W opublikowanym 2 kwietnia wieczorem oświadczeniu wiceprezes Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego/Auschwitz (MKO) Christoph Heubner zarzucił raperom chęć poniżenia więźniów Auschwitz i ich cierpień oraz wzniecanie nastrojów antysemickich. „Współczucie i empatia są w świecie battle-rapu najwidoczniej pojęciami obcymi” – napisał Heubner. Zarzucił obu wykonawcom brak podstawowej wiedzy o obozie koncentracyjnym i zagłady.

Była więźniarka Esther Bejarano, która jako dziewczynka grała w orkiestrze w Birkenau, a obecnie występuje z orkiestrą Rap Gruppe Microphone Mafia mogłaby podczas uroczystości wręczania nagród Echa wyjaśnić, dlaczego takie teksty obrażają wszystkich ludzi, którzy noszą w sobie cierpienie po Auschwitz czy też po zamachu terrorystycznym na jarmark bożonarodzeniowy – pisze Heubner.

Komisja analizuje treść

Komisja doradcza Echa analizuje tymczasem tekst piosenki „0815". Badamy, czy w utworze przekroczona została granica „pomiędzy wolnością artystyczną a nieakceptowalnymi wypowiedziami” – poinformowało Stowarzyszenie Federalne Przemysłu Muzycznego (BVMI).

Jak pisze agencja dpa, Farid Bang oświadczył, że dystansuje się od antysemityzmu i nienawiści wobec mniejszości. Natomiast Kollegah zaprosił za pośrednictwem Facebooka wszystkich swoich żydowskich fanów bez biletów na koncerty.

Szefowa BVMI Rebecka Heinz wyjaśniła, że słowne prowokacje są typowym dla battle-rapu środkiem wyrazu.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 12 kwietnia.

Jacek Lepiarz, Berlin