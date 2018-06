Komentarz: Trump atakuje i pomaga Merkel

Do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, więc najnowszy atak Donalda Trumpa na Twitterze w zasadzie nikogo już w Niemczech nie szokuje. Amerykański prezydent jak zwykle zakomunikował przez swoje ulubione medium, że "z powodu polityki migracyjnej Niemcy odwracają się od tej słabej koalicji" a "przestępczość w Niemczech rośnie". To nieprawda, ale w wypowiedziach Trumpa nie ma to większego znaczenia.

Tak agresywna retoryka mieści się w pewnym schemacie. Trump uznał Angelę Merkel za swoją główną przeciwniczkę w Europie. Być może dlatego, że nie próbowała mu przypochlebiać tak jak zrobił to prezydent Francji Emmanuel Macron. Albo dlatego, że dobrze rozumiała się z Barackiem Obamą, a to już wystarczy, by narazić się obecnemu prezydentowi.

Autor komentarza Jens Thurau

Sposób w jaki Trump obchodzi się z Merkel (i z Niemcami) widać też na przykładzie jego wysłannika Richarda Grenella, nowego amerykańskiego ambasadora w Berlinie, który publicznie zakomunikował, że będzie popierał populistów w Europie. To jaskrawe przekroczenie kompetencji i złamanie dyplomatycznych zwyczajów.

W dalszej części swojego tweetu Trump pisze na niespotykanym dotąd wśród amerykańskich prezydentów poziomie. że Europejczycy, jego zdaniem, popełnili błąd przyjmując miliony ludzi, którzy zmienili ich kulturę. I ciągnie dalej: "Nie chcemy, by poprzez imigrację stało się u nas to samo co w Europie".

Trudno uwierzyć, że te słowa docierają do nas z Ameryki, tradycyjnego miejsca schronienia dla prześladowanych z całego świata, tygla kultur, kraju marzeń, przez ambitnych ludzi z Europy przez długi czas uważanego za miejsce, gdzie o awansie społecznym decyduje nie pochodzenie, tylko ciężka praca.

Pamiętne cytaty: Donald Trump o Niemczech Raz tak, raz tak „Niemcy obracają się przeciwko swojemu rządowi, ponieważ imigracja wstrząsa i tak już osłabioną koalicją rządową. Przestępczość w Niemczech rośnie. Europa popełniła wielki błąd pozwalając milionom ludzi tak silnie i gwałtownie zmieniać jej kulturę!” – skomentował Trump tweetem (18.06.2018) spór chadeków nt. niemieckiej polityki migracyjnej.

Pamiętne cytaty: Donald Trump o Niemczech „Wygodnie i po cichu“ „Niemcy rozsiadają się wygodnie, po cichutku zbierają pieniądze i robią majątek ze swoją przypuszczajnie największą obecnie przywódczynią świata, Merkel”. Te słowa Donald Trump wypowiedział w wywiadze dla amerykańskiego magazynu „Time” w 2015 r. Prezydentem USA jeszcze nie był.

Pamiętne cytaty: Donald Trump o Niemczech „Straszni Niemcy“ „Niemcy są straszni. Spójrzmy na miliony samochodów, które sprzedają w USA. Straszne. Powstrzymamy to” – stwierdził na szczycie NATO. Tak jego słowa przekazali „Spieglowi” świadkowie tej wypowiedzi.

Pamiętne cytaty: Donald Trump o Niemczech „Kilka wspólnych rzeczy“ „Jeżeli chodzi o podsłuchiwanie przez rząd – wie Pani jaki (Obamy), to przynajmniej mamy coś wspólnego – być może”. Tą wypowiedzią Trump zaskoczył Merkel podczas konferencji prasowej w marcu 2017. W opinii Trumpa Barack Obama nakazał podsłuchiwać jego rozmowy telefoniczne. Telefon komórkowy Merkel rzeczywiście był na podsłuchiwany przez amerykańskie specsłużby za czasów Obamy.

Pamiętne cytaty: Donald Trump o Niemczech „Ci wszyscy nielegalni“ „Myślę, że popełniła ona (Merkel) katastrofalny błąd przyjmując tych wszystkich nielegalnych, tych wszystkich ludzi, skądkolwiek by nie przybyli” – powiedział Trump w wywiadzie opublikowanym przez niemiecki tabloid „Bild” i brytyjski dziennik „The Times”.

Pamiętne cytaty: Donald Trump o Niemczech „Ogromne długi“ „Cokolwiek słyszałeś w fałszywych wiadomościach: miałem świetne spotkanie z kanclerz Angelą Merkel. Niemniej Niemcy są winni NATO ogromne sumy. USA muszą być lepiej opłacane za potężną i bardzo kosztowną obronę, jaką oferujemy Niemcom”. Trump napisał to na Twitterze po pierwszym spotkaniu z Merkel w marcu 2017.



I to właśnie dzięki Amerykanom Niemcy po 1945 r., najpierw na Zachodzie, otrzymali w prezencie demokrację i praworządność. To wszystko blednie w obliczu działań nieokrzesańca z Białego Domu.

Ale ataki Trumpa na niemiecki rząd są nie tylko bezwstydne, ale i nieprzemyślane. Stosunkowo liberalna polityka uchodźcza Merkel traktowana jest obecnie przez większość Niemców krytycznie albo nawet odrzucana. Do tego nie trzeba tutaj być nawet populistą. Ale poparcie obecnego prezydenta USA dla przeciwników Merkel raczej jej pomoże niż zaszkodzi.

Prawdopodobnie tweet Trumpa, wysłany jak zwykle wczesnym rankiem przed śniadaniem, skierowany był raczej do własnego narodu, do Amerykanów, których Trump chce zmobilizować przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Traktowanie z góry sojuszników w Berlinie przychodzi mu z łatwością. Bo dla tego prezydenta USA nie ma żadnych sojuszników, a szczególnie nie ma ich w Berlinie.