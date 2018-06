Kollegah i Farid Bang w Auschwitz. Podróż w nieznane

W Oświęcimiu burza właśnie minęła, na niebie pozostało tylko kilka ciemnych chmur. W ogrodzie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zaczyna prażyć słońce. Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego reaguje ze spokojem, choć zaskoczyło go medialne echo, jakie wywołało zaproszenie przez niego kontrowersyjnych niemieckich raperów Kollegah i Farid Bang do zwiedzenia Auschwitz.

Pytanie tylko, kiedy przyjadą? – Ustalamy konkretną datę – mówi Christoph Heubner w rozmowie z Deutsche Welle. – Na razie nie mam informacji, że Kollegah i Farid Bang nie przyjmą zaproszenia – dodaje. To zrozumiałe, że ich menedżerowie chcą zaplanować wizytę jako czysto prywatną.

Konfrontacja z europejską historią

Podróż do Polski niemieckich raperów nie będzie łatwa, a odmowa nie wchodzi w rachubę. Znowu trafiliby na czołówki gazet. Z wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau nie chcą uczynić medialnego występu – podkreśla Heubner. – Z dotychczasowych rozmów odnoszę wrażenie, że przystępują do tej podróży z pewnym uczuciem strachu – mówi.

Christoph Heubner: program wizyty już jest

Program wizyty jest już opracowany. Raperzy będą prywatnie oprowadzani po Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Samo spotkanie z autentycznym miejscem, w którym przez nazistów systematycznie mordowani byli ludzie z wielu krajów Europy, odniesie skutek – uważa Heubner. To „miejsce, do którego przyjeżdża bardzo wiele ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o historii” – zaznacza.

Oświęcim: miejsce wymiany

Ogród wypełnił się młodzieżą. Wielu dyskutuje, pije colę, inni siedzą spokojnie z boku. Do Oświęcimia przyjechali uczniowie szkół zawodowych z Polski i Niemiec, m.in. z koncernu VW w Wolfsburgu i Salzgitter. Rozmawiają o przeszłości, która dotyczy obu krajów. Młodzi Niemcy spędzą w Polsce dwa tygodnie. To także czas na odkrycie Oświęcimia, który mimo swej tragicznej historii zamienia się w tętniące życiem miejsce wypełnione młodymi ludźmi. Przez miasto przemyka zaskakująco wiele samochodów nauki jazdy, na zabytkowym rynku są trzy lodziarnie i kilka pizzerii. Kawiarnie ożywiają plac.

Rynek w Oświęcimiu

Ponad 30 lat temu Christoph Heubner był jednym z założycieli Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży jako miejsca wymiany. „Praca z materiałem historycznym”, który młodzież zna przeważnie tylko z lekcji historii, poprzez oprowadzanie po terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady, zyskuje nowy, bardzo osobisty wymiar. Przez pół dnia młodzi ludzie z Niemiec i Polski pomagają w renowacji i konserwacji eksponatów. Były niemiecki obóz zagłady jest oddalony o 3,5 km.

Granice prowokacji w rapie

Skandal wokół niemieckich raperów i nagrody muzycznej Echo zajmuje także uczniów z Niemiec. Niklas Henk i Dogay Kilic są wielkimi fanami rapu, ale o kontrowersyjnych tekstach Kollegah i Farida Banga dowiedzieli się dopiero z mediów. – Rozumiem całe to wzburzenie – mówi Dogay, który nie ma wątpliwości, że przekroczona została dozwolona granica. – Nie można powiedzieć „to tylko jedna linijka”. Poruszono temat, w którym nie można dokonywać takich porównań – uważa.

Niklas Henk i Dogay Kilic spędzą w Oświęcimiu dwa tygodnie

Prowokacja to element tej sceny – mówią Dogay i Niklas. Niektórzy niemieccy raperzy zaczęli pisać teksty przeciwko skrajnie prawicowym trendom i hasłom wysuwanym przez Alternatywę dla Niemiec. Teraz może być podobnie, że ludzie zrozumieją, iż antysemickie teksty nie mogą być tolerowane – stwierdzają młodzi Niemcy z Salzgitter.

Jak spojrzenie w lustro

Dogay i Niklas jeszcze nie byli w Miejscu Pamięci. Na ich twarzach widać mieszane uczucia. Koncern VW chce, by jego młodzi pracownicy i menedżerowie wiedzieli, co w rzeczywistości oznacza Auschwitz – mówi Christoph Heubner. Bezpośrednia wymiana i obserwacja intelektualnego świata młodych ludzi zaowocowała sugestiami także w jego własnej pracy. Wiele koncepcji edukacyjnych lat 70. i 80. nie dociera dziś do zdominowanego przez media społecznościowe świata nastolatków. Ale prywatne historie rodzinne lub opowieści o deportowanych z ich rodzinnego regionu natychmiast do nich trafiają – mówi Heubner.

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau

Czy Kollegah i Farid Bang zdołają przywrócić swoją wiarygodność? – Trudno mi interpretować, co oni myślą, ale sądzę, że ta podróż będzie dla nich podróżą w nieznane, bo nie są pewni jej zakończenia i konfrontacji – stwierdza Heubner i przez chwilę szuka odpowiednich słów: – Auschwitz jest jak spojrzenie w lustro. Zawsze widzę także siebie: Ja też jestem człowiekiem, a tutaj ludzie znęcali się nad ludźmi. Dlaczego Żydzi? Dlaczego byli tu więzieni Polacy? Dlaczego mordowani Sinti i Romowie? Kim byli sprawcy? – wylicza.

Teraz to zrozumiałe, dlaczego swoim sposobem mówienia o Auschwitz dociera właśnie do młodych ludzi, którzy stawiają sobie egzystencjalne pytania. – Co to oznacza dla mnie osobiście i dla mojej postawy? Te pytania będą musieli sobie zadać także Kollegah i Farid Bang – konstatuje Heubner.