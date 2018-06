Koleją po Europie. Darmowe bilety dla 18-latków

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego powstał projekt „Discover EU”. Dzięki niemu 20-30 tys. młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat (najpóźniej do lipca 2018) otrzyma bezpłatne bilety kolejowe Interrail na podróż po Europie. Zgłoszenia można wysyłać od 12 do 26 czerwca na portal www. youdiscover.eu. Ilość biletów przypadająca na poszczególne kraje zależeć będzie od liczby mieszkańców, dlatego kraje takie jak Niemcy mogą liczyć na prawie 2,5 tys. biletów. Ich wartość wynosi przeciętnie 255 euro i można je wykorzystać w okresie od lipca do października 2018. Podróż po maksymalnie czterech krajach UE może trwać najdłużej 30 dni. Możliwe są też podróże w grupach do pięciu osób.

Pięć pytań i już!

Podróż odbywa się najczęściej pociągiem, ale w przypadku odległych regionów także autobusem, promem i w wyjątkowych przypadkach samolotem. Koszty noclegów oraz wyżywienia uczestnicy ponoszą sami. By otrzymać bilet Interrail należy odpowiedzieć na pięć pytań nt. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, unijnych inicjatyw młodzieżowych oraz zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. KE wytypuje uczestników na podstawie nadesłanych odpowiedzi.

„Discover EU” pozwoli modym ludziom w dobie narastającego sceptycyzmu doświadczyć europejskiej różnorodności, lepiej się nawzajem zrozumieć i dowiedzieć więcej o Europie - taką nadzieję mają pomysłodawcy projektu.

KE chce, by inicjatywa Parlamentu Europejskiego była częścią budżetu na okres 2021-2027. Wtedy dzięki 700 mln euro w podróż po Europie mogłoby się wybrać 1,5 mln 18-latków.

(afp,dw/ jar)