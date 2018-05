Kluby CDU/CSU i SPD uzgodniły program budowy mieszkań

Niemcy budują za mało czynszówek

W Niemczech znów nie odnotowano wzrostu w budownictwie mieszkaniowym. W 2015 roku oddano do użytku jedynie ćwierć miliona mieszkań na wynajem. Ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Berlin zamierza to zmienić i ma pomysł. (14.06.2016)